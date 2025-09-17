Az újabb autók tulajdonosainak nem kell bemutatni a telefontükrözést: röviden a lényeg annyi, hogy az autó központi kijelzője kábeles vagy vezeték nélküli kapcsolat révén átalakítható a mobilkészülékünkké, és a legfontosabb alkalmazásokat nagy méretben nyithatjuk ott meg. Jóval egyszerűbb így a hívásindítás, sok esetben a navigáció is, és zenei fronton is azt kaphatjuk, amit mobilunkon megszokhattunk.

A telefonok közt legelterjedtebb operációs rendszerekhez különböző telefontükröző programok készültek. Az Android-mobilok az Android Autót, az Apple-felhasználók az Apple CarPlayt használhatják. Utóbbi most nagy átalakuláson ment keresztül azzal, hogy az almás gyártó a minap nyilvánosan elérhetővé tette a friss iOS 26 operációs rendszert.

A frissítésnek köszönhetően a CarPlay is változott: a felület megkapta a Liquid Glass nevű témát, a különböző – immár személyre szabható – widgetek, alkalmazások átlátszó, üvegszerű paneleket idéznek. Akinek ez tetszik, örülhet, akinek viszont nem, annak hozzá kell szoknia, változtatásra ugyanis nemigen van lehetőség.

Ami a programokat illeti, a Messages appban már az autók képernyőjén is küldhetünk reakciókat az egyes üzenetekre, míg a bejövő hívások esetén a csengéshez társuló grafika már nem tölti ki a teljes kijelzőt, csak egy kis részt alul. Ezeken felül könnyebben hozzáférhetővé vált a naptár, melynek ikonját könnyű lesz megtalálni, hála a képernyőkhöz automatikusan igazodó méretű alkalmazásgomboknak.

Ezeken túl talán a legnagyobb újdonság az, hogy immár lehet videókat is nézni az Apple-féle telefontükrözéssel. Ez persze csak akkor működik, ha áll az autó, de erre korábban nem volt képes egyik rendszer sem. Parkolás után tehát a kocsi kijelzőjén is lehet telefonról pl. YouTube-ot vagy Netflixet nézni.