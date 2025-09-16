A gyorséttermeknél már megszoktuk, hogy úgy is kaphatunk ételt, hogy ahhoz ki sem kell szállnunk az autóból. Aki Nyíregyházára látogat, az ugyanezt átélheti a postán is. A Magyar Posta ugyanis itt nyitotta meg az első olyan postapartnerségét, amelynél az ügyfelek az autójukból történő kiszállás nélkül is intézhetik postai ügyeiket.

A létesítmény a Fokos utcában található, és amellett, hogy sokaknak kényelmes lehet, igazán nagy könnyebbséget a mozgáskorlátozottak számára jelenthet az újítás. Gyakorlatilag kocsiból befizethetőek a készpénz-átutalási megbízások, de a levélfeladást, levélátvételt és bankkártyás tranzakciókat is ajtónyitás nélkül lehet intézni.

A Posta Drive nevű szolgáltatásnak helyt adó épület az előrejelzés szerint naponta átlagosan közel háromszáz ügyfelet szolgálhat majd ki. Arról egyelőre nincs infó, hogy a szolgáltatás szélesebb körben terjedni fog-e a jövőben.