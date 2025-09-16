Az Aston Martin 1965 őszén egy különleges öszvérmodellel vezette át a kifutó DB5-ös szériát az új DB6-osba. Az előbbi alvázát és futóművét kombinálta az utóbbi lökhárítóival és lámpatesteivel, valamint egyes belső alkatrészeivel. Az így kapott autót mindössze egyetlen évig gyártották, 37 példányban, a neve pedig teljesen félrevezető volt: a Short Chassis Volante feltételezte ugyanis, hogy van egy Long Chassis Volante, de nem volt, sőt: a Volante ugyanazon a tengelytávon nyugodott, mint a DB5-ös (bár a leendő DB6-osnál tényleg rövidebb volt.)

Ami pedig a Volantét illeti, az egy olasz szó, amely annyit tesz: repülő, szárnyaló. Hogy eredetileg mi volt a terv, ma már nem tudjuk, az élet azonban úgy hozta, hogy a továbbiakban minden kabrió típusát Volanténak nevezte el a cég.

A kerek évforduló tiszteletére most kétszer hatvan darab különleges kivitelű Volantét épít a gyár – egy szériát a DB12 Volantéból, és egyet a Vanquish Volantéból,

Az utóbbi a cég kupé zászlóshajója: 5,2 literes, V12-es turbómotorjának csúcsteljesítménye 835 lóerő, a legnagyobb forgatónyomaték 1000 Nm. A kétüléses sportautó végsebessége 344 km/óra, álló helyzetből 3,4 másodperc kell a 100 km/óra sebesség eléréséhez.

A DB12 négyliteres V8-as turbómotorja és 2+2 személyes utastere racionálisabb ajánlatot jelent, ha ez a jelző értelmezhető egyaránt az Aston Martin viszonylatában. A 680 lóerős csúcsteljesítmény és a 800 Nm nyomatéki maximum jóvoltából 3,6 másodperces gyorsulással számolhatunk 0 – 100 km/óra között, a végsebesség 325 km/óra.

Mindkét modell ugyanolyan geometriájú tetőszerkezetet alkalmaz, amelynek nyitása 14, zárása 16 másodpercet vesz igénybe, mindkét művelet akár 50 km/óra sebességnél elvégezhető.

És akkor a lényeg: a 60th Anniversary of Volante kiadások egyedi jellemzői. A fényezés és a vászontető egyaránt zöld, de nem azonos árnyalatok. Az összhangot bronzszínű részletek bonyolítják: a hűtőmaszk rácsaitól kezdve a keréktárcsákon át az első kerékdobok mögötti légkivezető nyílások rácsozatáig.

Az utastérben háromféle árnyalatban várnak a bőrfelületek, amelyekhez díszítőhímzések, diófa betétek és még több bronz részlet társul.

A 60th Anniversary of Volante különkiadások első példányait már idén késő ősszel, télen átvehetik a vásárlók.

