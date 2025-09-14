Felnőtt utasvédelem (31,0 pont, 77%)

A Suzuki e-Vitara utascellája ép maradt a félátfedéses frontális ütköztetés során. A vezető és az első utas combcsontja és térde védett volt az ütközés során, az eredmény testalkattól és üléshelyzettől függetlenül érvényes.

A Suzuki e-Vitara ütközési kompatibilitása viszonylag jó, azaz karambol esetén nem okoz súlyos sérüléseket a másik autóban ülőknek.

Teljes átfedéses frontális ütközésnél a hátsó utas fejének védelme kielégítő: sérülés nem valószínű, de a fej kimozdulása meglehetősen nagy volt. Ugyanitt a mellkas védelme sem éri el a jó szintet.

Oldalirányú ütközéseknél maximális pontszámot ért el a Suzuki e-Vitara. Ugyanakkor oldalirányú ütközésnél a vezető teste túlzott mértékben lendül át az utasoldali ülés felé, és nincs központi légzsák, ami ilyenkor egymástól óvná az elöl ülőket.

A fejtámaszok elöl és hátul is hatékonyan óvnak az ostorcsapás nyaksérülés ellen.

Az eCall vészhívó rendszer hatékonyan működik, az autó rendelkezik másodlagos ütközést megelőző fékrendszerrel. Az ajtók vízbe esést követően nyithatók.

Gyermek utasvédelem (42,0 pont, 85%)

A teljes és félátfedéses frontális ütközéses teszteken egyaránt maximális pontszámot ért el az autó a 6, illetve 10 éves gyermek védelme terén.

Az első utaslégzsák kikapcsolható, így biztonságosan beszerelhető ide egy légzsák; erről egyértelmű értesítést kap a vezető.

Az autó nem rendelkezik a hátsó üléssor foglaltságát jelző rendszerrel, így a vezető nem értesül arról, ha kiszálláskor véletlenül gyermek vagy kisállat marad a járműben.

Minden hivatalosan elismert gyermekülés-típust gond nélkül be lehet szerelni az autóba.

Gyalogosok és kerékpárosok védelme (50,3 pont, 79%)

A fej, a combcsont, a térd és a lábszár védelme minden vizsgált felületen jó volt, egyedül a szélvédőoszlopok és a szélvédő töve jelentett kockázatot az elgázolt személy fejére. A medencesérülés kockázata vegyes, a találkozás pontjától függ.

Az e-Vitara autonóm vészfékező rendszere az elöl jelentkező kockázatokra (gyalogosok, kerékpárosok, motorkerékpárosok) jól reagál, de tolatás során nem nyújt védelmet, illetve nem akadályozza meg, hogy rányissuk az oldalajtót egy hátulról közeledő kerékpárosra.

Biztonsági segédrendszerek (13,0 pont, 72%)

Az autonóm vészfékező rendszer hatékonyan előzte meg az ütközéseket, a biztonsági öv bekötésére mindkét üléssoron figyelmeztet az autó.

Alapáras a vezető figyelemvesztését, illetve fáradtságát felügyelő rendszer.

A sávtartó rendszer finoman és hatékonyan dolgozik, de képes az agresszív beavatkozása, ha arra van szükség.

A táblafelismerő rendszer azonosítja a helyi sebességkorlátozásokat, amelyeket a vezető kívánságára automatikusan érvényesít is a tempomat.

Euro NCAP video

Alább a Suzuki e-Vitara tesztjéről készített, összefoglaló videót tekintheted meg:

