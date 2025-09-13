Meglepő baleset történt szombat reggel Manchesterben, ahol az Easyjet repülőgépe ütközött egy vontatóval. A járat repülőtér 1. termináljáról indult volna Lanzarote felé – számolt be az esetről a Metro.

Szemtanúk szerint az A320-as repülőgép első kerekei ütköztek egy olyan járművel, amelyet általában a repülőgépek földön történő vontatására használnak, elsősorban akkor amikor a repülőknek hátrafelé kell mozgatni.

Az eset a felszállás előtti percekben történt, és azonnal több mentőautó is a géphez sietett. Sérültekről nem érkezett jelentés, de az utasoknak el kellett hagyniuk a gépet, amely biztonsági okokból nem repülhetett tovább.

Az easyJet szóvivője elmondta: „Ma reggel az EZY2029-es járat Manchesterből Lanzarote-ba késve indult, miután a vontatójármű a termináltól való tolás során ütközött a repülőgéppel” – mondta el az Easyjet szóvivője.

„A mentőszolgálatok kizárólag óvintézkedésként és rutinintézkedésként érkeztek a repülőgéphez.Az utasok leszálltak és visszatértek a terminálra, ahol frissítőket biztosítunk számukra, miközben alternatív repülőgépet szervezünk a délutáni járat elindításához.”

Az incidensnek nem volt hatása a többi induló járatra.