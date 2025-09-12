A McLaren F1 GTR 1996-ban történelmet írt Japánban: ez volt az első nem hazai gyártású versenyautó, amely futamgyőzelmet tudott elérni a japán túraautó-bajnokságban (JGTC.) Abban az évben a britek a konstruktőri és egyéni bajnoki címet is megszerezték a JGTC-ben, az utóbbit John Neilsen és David Brabham a 61-es rajtszámú autóban.

61-es autó, 1996-os japán championship – ugye, már össze is állt, hogy a McLaren 750S JC96 miért született, is miért készül belőle csupán 61 darab (spider és kupé összesen, nem külön-külön)?

A limitált kiadás elsősorban egyedi stílusjegyeivel nyűgöz le. Az új rajzolatú keréktárcsák, a belső kapcsolók az egykori F1 GTR-ekből merítettek ihletet, a pedálok aranyozottak, akárcsak a féknyergek. A kipufogóvégek titánból készülnek.

A képeken látható ’tigriscsíkos’ festés alapáron jár az autóhoz: a hátsó szárny zárólemezein, az első splietteren és a külső tükörházakon jelenik meg a kontrasztos festés. A színpárosításra van javaslata a gyárnak, de alapvetően a vevő dönt.

Létezik ennek a sávozásnak egy kiterjesztett, az egész karosszérián alkalmazott kivitele is (ld. pl nyitóképünkön, vagy alább). Ez az úgynevezett Tribute Livery feláras opció, ám mindössze négy autón hajlandó ezt elkészíteni a gyártó – ilyenkor ugyanis az egész karosszériát kézzel fényezik le.

Műszakilag nincs változás az autón, az ülések mögött beépített 4.0 V8-as turbómotorja 750 lóerős. A limitált széria alapáron megkapja az MSO (McLaren Special Operations) nagy leszorítóerejű csomagot (HDK) – ez a kupéhoz eddig is rendelhető volt, a Spiderhez most először elérhető. Ennek az apropója, hogy ilyen csomag pont az F1-eshez készült először annak idején. A módosított, aktív hátsó szárnyból, megnövelt, többrészes első splitterből és a kerékdobokban felépülő túlnyomást csökkenteni hivatott légkivezetőkből álló csomag akár +10% leszorítóerőt ébreszt, sebességtől függően.

Az utastérben háromféle Alcantara kárpitozás közül lehet választani, mind az eredeti, 1996-os F1 GTR-ből merített ihletet. Számos ponton elhelyezték a JC96 logót, nehogy a tulaj elfelejtse, miben ül.

A már felsorolt tételek mellett elérhető egy csomó szénszálas aerodinamika és/vagy dekoratív elem, illetve a McLaren nyitott az egyéni igényekre is. Különleges opció az első csomagtartóban elhelyezett emléktábla, amely felsorolja a McLaren motorsport-sikereit.

Az abroncsok Pirelli P Zerók, de kérhető P Zero Corsa, illetve kifejezetten versenypályára szánt PZero Trofeo R is, ha pedig egész évben használná az autót a derék japán gyűjtő, P Zero Winter téli abroncsot is kaphat.

A japán túraautó-bajnokság felsőházában, a GT500 géposztályban ma is elképesztő autók versenyeznek: