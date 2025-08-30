A BMW-csoport legyártotta hárommilliomodik villamosított járművét: egy konnektoros hibrid BMW 3-at. Az autógyártó tizenkét év alatt jutott el ide: első elektrifikált típusának, a BMW i3-asnak 2013 szeptemberében indult be a sorozatgyártása. Jelenleg több mint két tucat különböző hálózatról tölthető modellt kínál a konszern, ezek hatvan százaléka tisztán elektromos.

9 fotó

A cég már júliusban is ünnepelt egy ide kapcsolódó mérföldkövet: akkor adták át másfél milliomodik akkumulátoros elektromos járművüket, egy lipcsei gyártású Mini Countryman szabadidőjárművet.

Hogy ez mennyi, a BMW látványosan szemléltette: ha a legelső i3 óta készült összes villanyautójukat egymás mögé helyeznénk, 6500 kilométeres sort kapnánk. A gyár szerint ez olyan, mintha Münchentől New York City-ig sorakoznának a kocsik, de mivel ott az Atlanti-óceán bonyolítja a dolgokat, nézzük inkább a másik irányt: a München-Lipcse-Dubaj útvonalat végig ki lehetne rakni a cégcsoport belső égésű motor nélküli járműveivel.

2025 első félévében egyébként jelentősen megnőtt a cégcsoport villamosított járművei iránti, globális kereslet, ezek jelenleg az eladások több mint 25%-át teszik ki. Európában ennél is erősebb, 40% körüli az arány, ami érthető, hiszen ez a konszern villamosított járműveinek a legnagyobb piaca, tíz konnektoros autóból hat itt talál gazdára.

Azt tudtad, hogy minden idők legerősebb utcai BMW-je is egy plug-in hibrid (bár már nem sokáig)?