Sorsdöntő hétvégéhez érkezett a NASCAR-kupasorozat 2025-ös szezonja, ugyanis annak alapszakasza Daytonában zárult le a hétvégén; a bajnoki címért vívott küzdelem a következő tíz hétvégén folytatódik a november elejéig tartó rájátszás keretében.

A szabályok értelmében a futamgyőztesek automatikusan bekerülnek a legjobb tizenhat közé, ám mivel az év első huszonöt futamán csak tizennégyen tehették tiszteletüket a victory lane-en, például Alex Bowmannek volt miért izgulnia. Neki az kedvezett, ha egy már meglévő győztest int le elsőként a kockás zászló, mert ebben az esetben az alapszakaszban gyűjtött pontjai is elegendőek ahhoz, hogy harcban maradjon a végső elsőségért.

Ryan Blaney azonban megtette azt a szívességet a Hendrick Motorsports pilótájának, hogy az élről indulva nem hagyott mást nyerni a 160 körös versenyen – ráadásul egy 12 autós tömegbalesetet is borzolta a kedélyeket, amibe Bowman is belekeveredett. A Penske-pilóta győzelmében mégis az utolsó két kör játszott döntő szerepet, aminek során a 13. helyről zárkózott fel. Ezzel 2015 óta ő lett az első versenyző, aki Daytonában a pole-pozícióból indulva nyert, mindössze 31 ezredmásodperccel megelőzve Daniel Suárezt, aki a Trackhouse Racing színeiben kis híján megfricskázta Bowman továbbjutását.

Őrült hajrájának köszönhetően idei második és királykategóriás pályafutása 15. sikerét aratta a 31 éves versenyző – amikor a leintés után megkérdezték a versenyen végül a 36. helyen rangsorolt Bowmantól, mivel tartozik neki, elsőre rávágta, hogy „hétmillió sörrel”. Blaney azonnal vette a lapot, és nevetve tett egy engedékenyebb ajánlatot ellenfelének. „Spórolok neki egy kis pénzt, és beérem ötmillióval is” – idézte a daytonai futamgyőztest a Motorsport.com.

Nem Bowman volt az egyetlen, akinek megkönnyebbülést jelentett Blaney győzelme. Ugyanígy a pontoknak köszönhetően jutott tovább Tyler Reddick is – aki a futamot megelőzően 29 egységgel állt Bowman előtt a pontversenyben –, főleg annak tükrében, hogy számára már az elején megpecsételődött a 400 mérföldes megmérettetés, miután a táv tizedénél ütközött Todd Gillilanddel. Azzal, hogy a 23XI Racing csapata habozás nélkül nekilátott a szerelésnek, a 21. helyen ért célba, de Reddick nem tagadta, hogy az autója csúnyán megrongálódott.

Rendszerint megfeszített tempót diktálnak a tengerentúlon, ennek megfelelően az alapszakasz és a rájátszás között sem tartanak szünetet a NASCAR-ban: a hajsza már ezen a hétvégén folytatódik a Darlington Racewayen. Az alapszakasz William Byron elsőségét hozta, ugyanakkor jelenleg Kyle Larson vezet az összetettben. A végső győztes kilétére azonban még sokáig várni kell, mivel a rájátszás csak november 2-án, a phoenixi összecsapás alkalmával ér véget.

