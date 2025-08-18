Különleges programmal készül az augusztus 23-i hétvégén az Aeropark az Aeroexpress-szel együttműködésében. A fonyódi kikötő mellett kiállítják a Cessna 206 amfíbiát, amely az elmúlt években a hazai repülőnapok népszerű szereplője is lett.

Sok minden történt azóta, hogy a repülőgép 2022-ben először szállt le a Duna adonyi szakaszán. Számos tesztrepülés zajlott a Balatonon, a Tiszán, most pedig már Somogy és Baranya megye vadregényes tavain a képzés is megkezdődött, hogy a vízirepülés újra meghonosodjon Magyarországon.

Az augusztus 23-24-i hétvégén az Aeropark túravezetői megidézik a hőskort, amikor az 1920-as években menetrendszerű hidroplánjáratok kötötték össze a fővárost a Balatonnal.

Hogyan alakulhat itthon a vízrepülés jövője? Mikortól lehet sétarepülésre jegyet váltani? Hol tart a pilótaképzés? Erről és sok más érdekességről is szó lesz majd a rendezvényen.

