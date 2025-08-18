Továbbra is korlátozva van a Lánchíd, az alsó rakpartok, a Budai Vár, a Várkert rakpart és a Műegyetem rakpart forgalma, emellett szerdán a reggeli órákban a Légiparádé miatt lezárják a Duna-part közvetlen környezetét, délután a Szent Jobb-körmenet miatt a József Attila utca és a Bazilika környékén kell korlátozásokra számítani.

A tűzijáték miatt 19:00-tól a Margit híd és a Szabadság híd közötti területen lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A lezárások és a korlátozások, valamint a várható nagy számú érdeklődő miatt a Budapesti Közlekedési Központ a belvárosban sűrűbben közlekedő közösségi közlekedési járatok, különösen a metrók igénybevételét javasolja.

A tűzijáték augusztus 20-án, szerdán 21:00-kor kezdődik és várhatóan 21:35-kor ér véget. Várhatóan 16:00-tól korlátozhatják a közúti és a felszíni közösségi közlekedést a Margit híd–Szent István körút–Bajcsy-Zsilinszky út–Károly körút–Múzeum körút–Vámház körút–Szabadság híd–Szent Gellért rakpart–Krisztina körút–Vérmező út–Margit körút által határolt területen, az érintett járatok módosított közlekedési rend szerint járnak. A tűzijáték után 21:35-től a Lánchidat azonnal megnyitják a gyalogos forgalom előtt.

Közúti korlátozások, zárások: