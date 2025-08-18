Továbbra is korlátozva van a Lánchíd, az alsó rakpartok, a Budai Vár, a Várkert rakpart és a Műegyetem rakpart forgalma, emellett szerdán a reggeli órákban a Légiparádé miatt lezárják a Duna-part közvetlen környezetét, délután a Szent Jobb-körmenet miatt a József Attila utca és a Bazilika környékén kell korlátozásokra számítani.
A tűzijáték miatt 19:00-tól a Margit híd és a Szabadság híd közötti területen lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A lezárások és a korlátozások, valamint a várható nagy számú érdeklődő miatt a Budapesti Közlekedési Központ a belvárosban sűrűbben közlekedő közösségi közlekedési járatok, különösen a metrók igénybevételét javasolja.
A tűzijáték augusztus 20-án, szerdán 21:00-kor kezdődik és várhatóan 21:35-kor ér véget. Várhatóan 16:00-tól korlátozhatják a közúti és a felszíni közösségi közlekedést a Margit híd–Szent István körút–Bajcsy-Zsilinszky út–Károly körút–Múzeum körút–Vámház körút–Szabadság híd–Szent Gellért rakpart–Krisztina körút–Vérmező út–Margit körút által határolt területen, az érintett járatok módosított közlekedési rend szerint járnak. A tűzijáték után 21:35-től a Lánchidat azonnal megnyitják a gyalogos forgalom előtt.
Közúti korlátozások, zárások:
- a Pesti alsó rakpart zárva van a Margit híd és a Közraktár utca között, és a Budai alsó rakpart a Rákóczi híd és a Margit híd között;
- a Lánchídon csak a gyalogosok közlekedhetnek, majd 19:00-tól teljes szélességében lezárják a hidat a gyalogos forgalom elől is;
- folyamatos a korlátozás a Budai Vár területén;
- a Magyar Ízek Utcája miatt zárva van a Lánchíd utca és a Várkert rakpart;
- továbbra is lezárva marad a Műegyetem rakpart;
- 16:00-tól korlátozzák a közúti forgalmat a Margit hídon, az érintett autóbuszok mindkét irányban a villamosvágányokon közlekednek;
- 19:00-tól teljes szélességében lezárják a Szabadság hidat, az Erzsébet hidat, a Lánchidat és a Margit hidat,
- 14:00 és 20:00 között a Szent Jobb körmenet miatt korlátozzák a Bajcsy-Zsilinszky út, a József Attila utca forgalmát és a Bazilika környékét.