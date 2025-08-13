Írország középzöld metálfény – hivatalosan ez a neve annak az exkluzív árnyalatnak, amelyet a Maybach legújabb korlátozott darabszámú szériájára fújnak fel Sindelfingenben, a Mercedes-Maybach Manufaktur műhelyeiben.

Az ihlet meglehetősen áttételes, hiszen bár Írországot nevezik smaragd szigetnek, a modell nem erről, hanem a kaliforniai Emerald Isle nevű településről kapta a nevét, és zöldje az itt növekvő ciprusok lombozatát hivatott megidézni, ahogy a karosszéria alsó felénél alkalmazott holdfényfehér a Pebble Beach homokstrandjait. A zöld-fehér színvilághoz exkluzív rajzolatú, 21 colos, kovácsolt keréktárcsák társulnak.

Az utastérben világosbarna Nappa bőrkárpitozás viszi a prímet, de különlegességként a tetőkárpit is Nappa bőrből készült, csak feketéből – és természetesen a steppelés sem hiányzik róla. A középkonzolon Edition Emerald Isle 1 of 25 feliratú plakett hirdeti, hogy nem tucat-luxusautóban utazunk. A padlószőnyegek még a csomagtartóban is süppedősek, szegélyük harmonizál az ülések bőrkárpitjával, az oldalsó küszöbbetéteken a márka virágmotívuma látható.

A különkiadásnál alapfelszerelés a négyszemélyes luxusülés-csomag, a hátsó hűtőszekrény, és természetesen a Maybach pezsgős poharak, amelyek nélkül igényes milliárdos és/vagy vezérigazgató nem indul útnak.

A Maybach S 680 Edition Emerald Isle nem csak színeiben és anyagaiban, de illatában is egyedi: kézműves parfümöt terveztetett hozzá a cég, amely a cédrusfa, a ciprus és a tengeri só illatával emlékeztet a kaliforniai partvidékre. A parfümadagolót, valamint a két indítókulcsot kézzel készített, bőrrel borított ládikában kapja meg az ügyfél.

A motor a jól ismert 6,0 literes V12-es, 612 lóerővel és 900 Nm nyomatéki csúccsal, összkerékhajtással, kilencfokozatú automata váltóval.

Az autóból mindössze huszonöt darab készül, és jelenlegi ismereteink szerint csak Észak-Amerikában lesz megrendelhető idén ősztől.

