Karbantartás miatt hétfőtől rövidített útvonalon jár a gödöllői (H8) és a csömöri (H9) HÉV – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön. Augusztus 11-től, hétfőtől 19-ig, keddig a H8-as HÉV csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es HÉV pedig csak Cinkota és Csömör között jár. Az Örs vezér tere és Cinkota között pótlóbusz közlekedik.

Tájékoztatásuk szerint a munkálatok idején az Örs vezér tere és Cinkota között pótlóbusz jár, amelyre az Örs vezér terén a 44-es autóbusz Kerepesi úton lévő megállójában lehet felszállni.