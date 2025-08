Az új autók ára és fenntartása egyre kevésbé érhető el tömegek számára, legalábbis Magyarországon. De már álmodni sincs nagyon miről, mert a gyártók nagyrészt lélektelen járműveket tolnak az emberek orra alá: az új autók inkább már csendesen suhanó számítógépek, amelyek beleszólnak (sőt már közbe is avatkoznak ) ha gyorsan mész, ha közel mész, ha nem figyelsz, ha nem jól kanyarodsz – nem lehet kötődni hozzájuk.

A régi verdáknak lelke van, az ember beszél hozzájuk, maga javítja, ha kell, és kialakul a kötődés. Ezek az autók többek egyszerű közlekedési eszközöknél: történetek, emlékek, élmények kötődnek hozzájuk. A használtautó-piac tehát nem csupán a gazdasági racionalitás színtere, hanem érzelmek, nosztalgia és autószeretet találkozási pontja is.

Most pedig itt van néhány modell, amelyek évek óta a legnépszerűbb használt autók Magyarországon:

Volkswagen Passat B5

Amikor a B5-ös generáció tervezése és fejlesztése folyt, a Volkswagen rettenetes veszteségekkel küzdött. 18 éve mégsem ócska látszatmegoldással váltották le a Passatot, hanem egy olyan autóval, amely hatalmas ugrás volt. A csak 2-3 évvel korábban bemutatott Carina E vagy a Laguna I szánalomra méltóan egyszerűnek hatott egy jól felszerelt Passat mellett. Sokkal igényesebb konstrukció érkezett és hasított a minőségérzet is a szűk karosszériaillesztésekkel meg a műszerfal puha műanyagával.

9 fotó

Motorváltozatok és átlagfogyasztásuk:

Benzines Dízel Motor: Fogyasztás: Motor: Fogyasztás: 1,6 100/102 LE 8,86 1,9 TDI 90 LE 6,18 1,8 20V 125 LE 9,32 1,9 PD TDI 101 LE 6,21 1,8 T 20V 150 LE 9,25 1,9 TDI 110 LE 6,32 2,0 8V/2,0 20V 8,91 / 9,71 1,9 PD TDI 115 LE 6,26 2,3 V5 hengeres, 150/170 LE 10,46 1,9 PD TDI 130 LE 6,77 V6 30V 193 LE 11,76 2,0 PD TDI 136 LE 6,76 W8 4Motion 275 LE 13,69 2,5 V6 150/163/180 LE 7,94

BMW 3 (E46)

Talán nincs még egy olyan használt autó, amelynek behozatala annyi embert foglalkoztatott volna 5-10 évvel ezelőtt, mint a használt BMW 320d, illetve önmagában az E46-os 3-as sorozat. A 316ti Compacttól az M3 CSL-ig terjed a kínálat és az 1998 utáni 3-as BMW kvalitásai még manapság is meggyőzőek.

Ám tudni kell, hogy a használt 3-as BMW költséges örömforrás, az autó szinten tartása jelentős szervizkiadásokkal jár. De ha eleget költenek rá, megkímélik, sok százezer kilométer után is hű társ lehet.

46 fotó

Szinte átláthatatlanul sokféle motorváltozatban készült az E46, 105 és 360 lóerő közötti teljesítménnyel, négy- és hathengeres soros motorokkal. A motorok, a kézi váltók és az erőátvitel elemei nagyrészt mentesek a konstrukciós bajoktól.

850 000 forinttól hirdetik az internetes használtautó-oldalakon a BMW 3-asokat az E46-os generációból. A szépnek tűnő, a gyártás végéből származó autók is kijönnek 1,5-1,7 millió Ft körül. 2-2,2 millió forintnál ér össze a kései kupék és kabriók illetve a legolcsóbb E90-es 3-as BMW-k ára a használtautó-kínálatban.

Suzuki Swift (2010-2016)

Elég sokan átértékelték az utóbbi években, hogy mire elég egy Suzuki Swift. A 2010-ben bevezetett, 2017 májusában leváltott generáció három- és ötajtós karosszériával, két benzines és egy dízelmotorral kínálták.

Itthon az 1,2 literes benzines terjedt el leginkább: golyóálló konstrukció erős vezérműlánccal és szívócső-befecskendezéssel, egy igazán tiszta üzemű, takarékos, megbízható négyhengeres.

21 fotó

Dízelmotorral is fut nem egy használt Suzuki Swift itthon. A 94 lóerős benzines vonzóbb, de a FIAT-tól származó, 1,25 literes dízelmotorral sem szabad leírni a Swiftet használt autóként. Az apró dízelmotor tisztességesen működik a Swiftekben. A vezérműlánc megnyúlása is ritkábban fordul elő, mint Puntókban, Pandákban és más autókban, talán mert a Suzuki nem engedte 15 000 kilométer fölé az olajcsere-periódust.

Erre a Suzukira jellemző a masszív értéktartás: 1,2 millió forint alatt nincs egyetlen autó sem a hazai legnagyobb használtautós-portálon, de érdemes inkább 2 millió környéki modellben gondolkozni, kevesebb kilométerrel, jobb állapotban.

Opel Astra F

Az F-generációt 1991-től 2002-ig készítette a német gyártó. Városi és hosszabb távok megtételére is alkalmas, viszonylag tágas, kombiként remekül használható, de lépcsős háttal is jókora csomagterű autó. Motorválasztéka nagyon széles, a technika egyszerű és olcsón életben tartható, a fogyasztás elfogadható. A 60 lóerős, merőben élettelen 1,4-es 7,17, a lusta, de valamivel erősebb, 75 lovas 1,6i 7,26 litert fogyaszt a Spritmonitoron.

10 fotó

Nagy előnye, hogy őszintébben rozsdásodik, mint például az Alfa 156, nem a futómű bekötőpontjainál rohad át a lemez, hanem látványos, de kevésbé veszélyes helyeken, a kerékíveken és a hátsó ajtón. Itt részletesen bemutattunk egyet, amely óra szerint 335 000 kilométerrel 180 000 forintért keresett új gazdát, ráadásul az emelt kompressziójú, 82 lóerős 1,4 Si motorral.

Skoda Octavia

Kevés annyira jól sikerült autó van, mint az Octavia II. Sajnos a típus megbízhatósága közel sem olyan szintű, mint használati értéke, de itthon sokan szeretik a modellt használtan, de ez az összes Octavia-generációra igaz.

Magas raktérküszöb, rossz kilátás hátra, áttekinthetetlen far: ennyire kevés kifogás kevés autót érhet. Az Škoda Octavia második generációja tényleg egy rendkívül jól eltalált autó, amely méreteivel, kényelmével és a választék gazdagságával is kiemelkedik az alsó középkategóriából. Tágassága és az RS 170 illetve 200 lóerős motorja okán sokan középkategóriás autónak hiszik, de ne üljünk fel ennek: műszaki alapja a Golf V. A Škoda Octavia nem véletlenül népszerű ennyire újonnan és másod-harmadkézből is: használati értéke rendkívül magas.

28 fotó

Zsebünkben kétmillió forinttal nem nehéz szervizszámlás, márkaszervizben karbantartott autót találni. Kicsit bővebb keretbe a 2009-es modellfrissítés utáni autók is beleférhetnek.