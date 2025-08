Hamarosan elárvereznek néhány nagyon ritka, igen különleges és extrém drága autót. Ez napjainkban már nem akkora szó, ám a járművek mögötti történet eléggé sötét:

Egy las vegasi házaspárt több mint 57 millió dollár (19,6 milliárd forint) értékű befektetői csalással vádolnak, amelyben különleges járművek érintettek. A Las Vegas-i Rendőrség (LVMPD) szerint a házaspár rábeszélte az embereket, hogy befektessenek rendkívül drága egzotikus autókba és hajókba, amelyeket hatalmas nyereséggel adnának el külföldön. A nyomozás azonban kiderítette, hogy ezek a külföldi vevők nem léteztek.

A rendőrség szerint Jong Rhee (45) és Neelufar Rhee (34) két vállalkozásuk, a Twisted Twins Motorsports, LLC és a Lusso Auto Spa segítségével hajtották végre a csalást. Nem aprózták el, ne holmi prémium autókra gondoljunk, hanem exkluzív hiperautókra. A visszaszerzett autók között olyan modellek szerepelnek, mint egy Bugatti Divo (40 darab készült összesen), egy Chiron Super Sport (60 darabos szériából), egy Pagani Huayra R (30 darabos szériából) és egy Apollo Intensa Emozione (10 darabos szériából).

Nézd meg a rendőrség videóját néhány lefoglalt járműről:

A KLAS hírügynökség információi szerint a gyanúsítottak azt mondták az áldozatoknak, hogy szingapúri gazdag ügyfelek sorban állnak, hogy megvásárolják a luxusautókat. A pár azt állította, hogy egy 526 000 dolláros Rolls Royce Spectre-t 7,5 millió dollárért tudnak eladni, és hogy egy 3,9 millió dolláros hajó 13,5 millió dollárt hozna Szingapúrban.

A vegasi házaspárt azzal vádolják, hogy a külföldi tranzakciókra szánt pénzt saját célra használta fel. Tavaly nyáron állítólag 60 000 dollárt költöttek egy magánrepülőgép bérlésére, hogy Missouri-ba utazzanak hajózni; egy olyan a hajóval, amely az egyik olyan vagyontárgy volt, amelyet külföldön akartak eladni.

Jong Rhee állítólag akkor döntött úgy, hogy csaláshoz fordul, amikor elfogyott a pénzük és utolsó 10 000 dollárját egy World Series of Poker eseményre fordította, ám a fogadás nem jött be. Jong Rhee és Neelufar Rhee 75 csalással kapcsolatos váddal néznek szembe, többek között zsarolással, hamisítással, lopással és pénzmosással vádolják őket. A rendőrség úgy véli, hogy lehetnek további, még azonosítatlan áldozatai is ennek a csalásnak.

Az autók egy részét a Bonhams aukciós ház már előkészített értékesítésre. Nézd meg galériáinkat az érintett autótípusokról:

