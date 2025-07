Két kirívó eset is akadt: az egyik autós a Hadrianus utcánál a megengedett 70 helyett 187 km/h-val közlekedett, míg egy másik sofőr a Királyok útján 40-es sebességhatárnál 72 km/h-val hajtott.

A vonatkozó jogszabályok ezeket a sebességtúllépéseket 468 ezer, illetve 70 ezer forint közigazgatási bírsággal szankcionálják.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, azon belül is a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések.