A mai napig a Ferrari legendás modelljei közé sorolják a Testarossát, ami 1984-ben az olasz márka zászlóshajójaként mutatkozott be a nagyközönségnek. A típus utolsó eredeti példánya 1991-ben hagyta el a gyártósort, ám a név további öt évig megmaradt azzal, hogy az 512 TR és az F512 M is a modellcsalád része volt.

Az évtizedek múlásával másoknak is vonzóvá vált a Testarossa név, így az Autec AG német játékgyártó cégnek is, mely nem akart licencdíjat fizetni a saját termékei után a Ferrarinak, ezért jogi úton jelezte, hogy minimum öt éven át nem használta a nevet. A bíróság első körben a vállalatnak adott igazat, így az a faramuci helyzet alakult ki, hogy 2017-ben a maranellóiakat megfosztották a Testarossa név használatához fűződő jogiaktól – írja a Road & Track.

Ilyen a legendás Testarossa – a képre kattintva galéria nyílik:

6 fotó

2023-ban az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) ötödik fellebbezési tanácsa megerősítette a döntést, azzal együtt is, hogy a Testarossa a használtautó-piacon továbbra is kapható, és a Ferrari is gyárt még pótalkatrészeket az összesen 7177 példányban gyártott, 4,9 literes és 12 hengeres, (az európai piacon) 390 lóerős kétajtós sportkocsijához.

Újabb fordulat a héten állt be az ügyben, ugyanis június 2-án, szerdán az Európai Unió Törvényszéke hatályon kívül helyezett minden korábbi döntést, amivel újra a Ferrarit illeti meg a Testarossa név használata. A bíróság többek között azért tette semmissé a korábbi határozatot, mert a Ferrari továbbra is foglalkozik veterán modellek viszonteladásával és a pótalkatrészeket is „eredeti Testarossa alkatrészekként” forgalmazza, magyarán, végig használatban volt a név.