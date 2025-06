A fekete hagyományosan a legnépszerűbb autószín a globális piacon, hiszen az autóipar kezdeti időszakában ez volt a legolcsóbb fényezési típus. Azóta azonban számos kutatás készült, amelyekből kiderült, hogy a fekete autóknak – csupán a színéből fakadóan – a legnagyobb a karbonlábnyoma – írta az Ayens flottakezelő közleménye a június 5-i környezetvédelmi világnap alkalmából.

Ennek oka, hogy a fekete minden más színnél nagyobb mértékben nyeli el a fényt, ezáltal sokkal hamarabb melegszik fel, így többet használjuk a légkondicionálót, ami közvetlenül és kedvezőtlenül hat a fogyasztásra. Mindez egy év alatt akár 140 liternyi plusz üzemanyagot, és 323 kilogrammnyi plusz szén-dioxid-kibocsátást jelenthet egyetlen autó esetében.

Emellett az autó mosására is kétszer olyan gyakran van szükség, mint más, világosabb színek esetében, így a mosásra használt vízmennyiség is jobban terheli a környezetet. A fogyasztást, azaz a pénztárcánkat, és a környezetet is kíméli azonban a minél világosabb fényezés, melyek közül a fehér szín a legideálisabb.

Az ilyen autók a napfény nagyságrendileg 60 százalékát visszaverik. Ebből fakadóan nem csak az autó belseje melegszik fel kevésbé, de a jármű közvetetten hűti a környezet levegőjét is. Hasonló a helyzet az ezüst és egyéb világos színű autókkal is, de alapvetően minél világosabb az autónk, annál inkább érvényesül ez a hatás.

Természetesen a vezetési szokásaink is jelentősen befolyásolhatják autónk környezetre gyakorolt hatását. Ha fokozatosan gyorsítunk, kerüljük a gyors fékezéseket, és igyekszünk egyenletes sebességet tartani az utakon, már sokat tettünk a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséért. Az autópályákon érdemes kihasználni a tempomatot, parkolás vagy várakozás közben pedig teljesen leállítani a motort.