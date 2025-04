Az Európai Bizottság átfogó javaslatcsomagot terjesztett elő a járművek műszaki vizsgáztatásáról, nyilvántartásáról és közúti ellenőrzéséről szóló uniós szabályozás módosítására. A cél kettős: jelentősen csökkenteni a közúti balesetek számát és hatékonyabban fellépni a közlekedésből eredő környezetszennyezés ellen ‒ írta a Portfolio.hu.

A bizottság szerint 2026‒2050 között a tervezett változtatások akár hétezer életet menthetnek meg és 65 ezer súlyos sérülést előzhetnek meg. A javaslat szerint minden tíz évnél idősebb személyautóra és kisteherautóra évente kötelező műszaki vizsga várna ‒ jelenleg kétévente kötelező az ellenőrzés.

Ezzel párhuzamosan a motorkerékpárokra vonatkozó jelenlegi kivételeket megszüntetnék: a 125 köbcenti feletti motorok számára is kötelező lenne a rendszeres műszaki vizsgálat. Az Európai Bizottság indoklása szerint a régi járművek gyakrabban hibásodnak meg, nagyobb valószínűséggel vesznek részt balesetben, és aránytalanul sok káros anyagot bocsátanak ki.

A javaslat értelmében minden szervizelés és javítás alkalmával rögzíteni kellene a kilométeróra állását, az adatokat pedig egy nemzeti adatbázisban tárolnák. Ezek az információk kötelezően átadhatók lennének más tagállamok hatóságainak, például jármű újraregisztrációja esetén.

Az új szabályozás a digitalizáció irányába is elmozdul: egységesített, elektronikus formátumú műszaki vizsga- és forgalmi engedélyeket vezetnének be, a tagállami járműnyilvántartásokat pedig összekapcsolnák. A rendszer képes lenne arra is, hogy a más tagállamban ideiglenesen tartózkodók elvégezhessék a műszaki vizsgát anélkül, hogy hazatérnének, az eredményt pedig ideiglenes érvényű tanúsítvány formájában fogadnák el.

A jogszabálycsomagot a következő lépésben az Európai Parlament és a tanács vizsgálja meg a rendes jogalkotási eljárás keretében, vagyis az esetleges elfogadása még évekre van.