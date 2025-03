Japán, német , amerikai vagy olasz autó a kedvenced? Bármelyik is, megtalálod az Autó, motor és tuning show-n. A Hungexpon zajló rendezvényen – ahol a Vezess is kiállít – több mint 1000 autót lehet megnézni, vannak itt motorok, modellautók, sőt katonai lánctalpasokkal is lehet ismerkedni. A hangulatot lowrider-, kaszkadör-bemutatók fokozzák, a driftpályán folyamatosan száguldanak az autók és szimulátorozás sem maradhat el.

A tuning autók szerelmeseinek az AMTS a mennyország, hiszen a hétvégén zajló háromnapos rendezvényen szebbnél szebb átalakított autók sorakoznak. Ezúttal is tátott szájjal néztük az egyedi autók sokaságát. Különleges fényezések, egyedi spoilerek, látványos felnik, komoly hifi. Minden megvan, amit csak egy átalakított autótól remélni lehet.

Hoztunk is nektek egy csokorra valót a legjobb járgányokból. Kattints a galériára!