Alig pár hónap leforgása alatt kevesebb mint felére csökkent a gyorshajtások száma Budapesten – közölte a Facebook-oldalán Karácsony Gergely főpolgármester.

A főpolgármester a csökkenést egyértelműen a hosszas előkészítés után, tavaly októberben működésbe lépett sebességmérő kameráknak tudja be, amik 47 forgalmi sávban figyelik a gyorshajtókat. Ezek tavaly novemberben még 52 937 sebességtúllépést rögzítették, ezzel szemben februárban már csak 21 839-et. „Persze ez még mindig rengeteg, de a csökkenés biztató, hiszen a kamerák célja nem a büntetés, hanem az, hogy érvényt szerezzenek a mindannyiunk biztonságát elősegítő szabályoknak” – kommentálta Karácsony.

Tavaly 186 km/óra volt a legnagyobb városon belül mért gyorshajtás.

A fővárosi közlekedéssel kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a hétfőn tartott sajtótájékoztatóján ugyanakkor leszögezte, hogy mindezzel együtt továbbra is a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti ok. Igaz, a súlyos, illetve halálos közúti balesetek száma is lefelé ível: 2024-re mintegy 2900-ra, vagyis a harmadával csökkent az ilyen esetek száma, ami 2019-ben még több mint 3800 volt.

Szigorúan fellépnek az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben is: az elmúlt időszakban 202 ember ellen indult eljárás, 93-an a gépjárművük engedély nélküli átalakításával követtek el szabálysértést. „Az ellenőrzések folytatódnak, mert a budapesti közút nem versenypálya” – tette hozzá Léránt Krisztián közlekedésrendészeti főosztályvezető.

Az alezredes a közúti balesetek másik okaként az ittas vagy bódult állapotban történő járművezetést említette. Tájékoztatása szerint ezek ellen is szigorúan fellép a rendőrség, így ma Budapesten bárhol, bármikor, bárki belefuthat egy alkoholszondás ellenőrzésbe.

Mint arról korábban a Vezess beszámolt, a rendőrség valóban nagy erőkkel dolgozik a gyorshajtások és a balesetek számának visszaszorításán. Még a kreatív énjüket is elővették a hatóságok: