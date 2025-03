Az elektromos járművek iránti kereslet megtorpanása radikális lépésekre kényszerítette azokat az autógyártókat, akik gyorsabb, szélesebb körű növekedéssel számoltak ezen a téren. Legutóbb az Audi jelentette be, hogy több mint hétezer munkahelyet szüntet meg csak Németországban.

A Mazda is bejelentést tett a mai napon, ismertetve középtávú elektromos stratégiáját. A cég elképesztő mértékű megtakarításokra készül: a várakozások szerint 500 milliárd jennel, azaz 1217 milliárd (igen, 1,2 billió) forinttal fogják csökkenteni a következő évekre betervezett fejlesztési kiadásokat.

A megtakarításokat azonban nem (vagy legalábbis egyelőre nem) elbocsátásokkal, hanem a meglévő szinergiák megerősítésével és új stratégiai együttműködések kialakításával tervezik megvalósítani.

A 2030-ig terjedő időszakban három fő irányelv mentén végzik tevékenységeiket.

Az egyik az erőforrások gazdaságos kiaknázása, a Lean Asset stratégia. Azaz amihez már most is értenek, azt maguk végzik a jövőben is, amihez meg nem, ott szakértő partnereket vonnak be a munkába. Ennek első, kézzelfogható eredménye a kínai vegyesvállalatuk, a Changan Automobile által fejlesztett Mazda6e bevezetése, de említhetnénk a Toyotával vagy a Densóval kiépített együttműködéseket is.

Továbbra is kitartanak a multienergia stratégia mellett, azaz minden piacon, minden ügyfélkörnek mértékre szabott hajtástechnológiákat kínálnak – hibrideket, belső égésű motorokat, villanyautókat.

A fejlődés harmadik lába a Monozukuri 2.0, egy olyan innovációs stratégia, amely a gyártás szintjén egyszerűsíti le a folyamatokat és csökkenti a költségeket.

Mindennek már 2027-re meglesz az eredménye: ekkor lép piacra az új generációs Mazda CX-5, amelyben a vadonatúj Skyactiv-Z motorcsaládra épülő hibrid hajtáslánc is debütál. A Skyactiv-Z nemcsak tiszta lesz, de a rendszerek komplexitását is csökkenti: a motorkomponensek és a szoftverek számát csökkentve olcsóbbá, rugalmasabbá és gyorsabbá teszi a gyártást.

Szintén 2027-ben debütál a Mazda következő, saját fejlesztésű villanyautója, amelyet a Panasonickal közösen, de házon belül fejlesztett technológiákkal szerelnek fel, és Japánban fognak gyártani, méghozzá olyan gyártósorokon, amelyek rugalmasan alkalmazkodnak az igényekhez: fixen telepített szalagok helyett automatizált, mozgó platformok szállítják az összeszerelés alatt álló járműveket és az alkatrészeket a gyáron belül. Ehhez társulnak az innovatív szoftverbeszerzések (akármit jelentsen is ez), valamint a vezeték nélküli szoftverfrissítésben rejlő lehetőségek hatékonyabb kiaknázása.