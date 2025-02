A Szentkirályi utcában folyó bontási munkálatok miatt egyelőre egy hónapra, március 28-ig a Szentkirályi utca Múzeum utca és Bródy Sándor utca közötti szakaszának mindkét oldalát ideiglenesen kizárólagos lakossági parkolózónává (KLP) minősítette a Józsefvárosi Önkormányzat.

A kerületben található többi KLP-től eltérően ezen a szakaszon a parkolóhelyeket egész nap kizárólag józsefvárosi lakosok használhatják. Vagyis ezen a szakaszon nem este 6 óra és reggel 7 óra között lesz kizárólagos lakossági parkolás, hanem 0-24 óráig.

Az átalakítás összesen körülbelül 24 darab parkolóhelyet érint. Ebből a már meglévő, de 24 órássá módosított parkolóhelyek száma 16 darab, az újonnan bevont parkolóhelyek száma pedig 8 darab.

Az egy hónap letelte után döntenek a parkolóhelyek további sorsáról. Akár örökre így is maradhat, ki is bővíthetik az érintett parkolóhelyek számát, de el is törölhetik az intézkedést.

(A nyitókép illusztráció.)