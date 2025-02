A Black Badge a Rolls-Royce válasza azoknak, akik luxusautóban is a dögöset, az izmosat, a pofátlant keresik. Az opció fokozatosan megjelent a hagyományos paletta minden típusán, a tisztán elektromos Spectre esetében azonban máshogy alakultak a dolgok.

Az ügyfelek olyan nagy számban és a modellciklus olyan korai szakaszában jelentkeztek fekete címkés villanykupéért, hogy a Rolls-Royce felpörgette a dolgokat: a korábbi Black Badge-ügyfelek autóiból a vezetési stílusra vonatkozó, anonimizált (azaz az egyének azonosítására nem alkalmas) adatokat gyűjtöttek és elemeztek, majd a Black Badge Spectre-t titokban fejlesztették ki, és adták át a türelmetlen vevők egy különösen nagy becsben tartott részének – azaz, bár a világpremierre csak most került sor, ők már jó ideje használhatják az átalakított autót, csak nem szólhattak róla senkinek (ami egyébként különösen nehéz lehetett).

A Black Badge Spectre legfontosabb jellemzője, hogy az elektromos hajtáslánc legnagyobb teljesítményét 430-ról 485 kW-ra (585-ről 660 lóerőre) emelték. A 1075 Nm nyomatéki csúcs megmaradt.

Mivel a fent említett adatelemzésből az derült ki, hogy a Black Badge-ügyfelek folyamatosan nagy terhelés helyett rövid, de intenzív fázisokban aknázzák ki autójuk teljesítménytartalékait, ezért a Rolls-Royce erre optimalizálta a hajtáslánc vezérlését.

Alaphelyzetben a motor teljesítményének csak egy része elérhető – vélhetően ugyanannyi, mint a mezei Spectre modelleken. Ha azonban a sofőr megnyomja a kormányon az Infinity, azaz végtelen (∞) gombot, kibontakozik mind a 660 lóerő, élesebb lesz a gázreakció, a műszerfalon pedig megváltozik a műszerek megjelenése.

A másik különlegesség a Spirited üzemmód, ami a szenvedélyes, lelkes, sportos vezetésre utal, a gyakorlatban pedig egy rajtautomatikát jelent. Ilyenkor 4,1 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 96 km/órára az autó.

A Black Badge nem csak erőt ad: a kormányzás nehezebb lesz, és több visszajelzést ad, a kanyarstabilizátorok keményebbek. A lengéscsillapítók is feszesebbek, így az autó kevésbé hajlamos a térdeplésre és ágaskodásra.

A Black Badge Spectre a képeinken is látható Vapour Violet színben mutatkozott be – ez egy olyan mélybíbor tónus, amely az 1980-as és ’90-es évek szórakozóhelyeinek hangulatát hivatott visszaadni. Ha ez nem jön be, 44 ezer további színből választhat az ügyfél, vagy kérhet teljesen egyedi, exkluzív fényezést, mert van az a pénz. Újdonság a fekete motorháztető, egyértelmű utalásként a portos autók és a versenyzés világára.

Szintén mostantól rendelhető a mélyebbre húzott coachline, azaz a karosszérián végigfutó karaktervonal, ami hagyományosan az autó vállán fut végig, de ez esetben az oldalfal alsó felére is hajlandó felrajzolni a cég.

Újdonság még a 23 colos, ötküllős könnyűfém keréktárcsa, illetve a széles körben alkalmazott, sötét krómelemek. A hűtőmaszk mögé többféle színben választható, megvilágított hátlapot szerelnek, illetve a Black Badge küszöbbetétek is világítanak, ha szeretnénk.

A belső térben külön hangsúlyt nyer a végtelen jele, a kormánykerék mellett a műszerfalon, illetve a hátsó ülések között is látható. Új dekoropció a valódi fa alapra illesztett, szénszálas és fémszálas fonatú felületkidolgozás.