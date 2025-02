Heart of Joy, azaz az öröm szíve. Akár Valentin-napi üzenet is lehetne ez a BMW részéről, de nem: ez a romantikus elnevezés azt a szuperszámítógépet takarja, amely a cég új generációs elektromos járműveinek, így a Debrecenben gyártandó Neue Klasse crossovernek a menetdinamikai rendszereit vezérli majd.

Hogy bemutassa a Heart of Joy képességeit, a BMW külön prototípust fejlesztett. A BMW Vision Driving Experience azonban elvileg csupán technológiai tesztjármű, nem pedig egy leendő szériagyártású modell előfutára – a karosszéria ugyan ismerős, hiszen az a Németországban gyártandó szedáné, de a műszaki tartalom, ami a lemezek alatt rejlik, ebben a formában nem fog utcára kerülni.

Azt már eddig is tudtuk, hogy a BMW Neue Klasse modellcsalád elektromos, digitális és körkörös lesz; a vezetési élmény a 2025-ben debütáló, új jármű-generáció „negyedik dimenziója”, ahogy a gyári kommüniké fogalmaz, hozzátéve, hogy „a Heart of Joy a vezetési élménynek nem a következő szintjére emel bennünket, hanem még azon is túl”.

A Heart of Joy vezérlőrendszer nemcsak sportossá, de takarékossá is teszi az autókat, amelyekbe beépítik: a fékezést például gyakorlatilag teljes egészében regeneratív formában valósítja meg, azaz amikor nem fogyasztja, akkor termeli az elektromos energiát, miközben tehermentesíti a mechanikus fékrendszert.

A romantikus elnevezésű CPU nemcsak a fékeket, de a hajtásláncot, a töltést, a menetstabilizálást és a kormányzást is felügyeli, ehhez pedig rengeteg adatot kell tudnia villámgyorsan feldolgozni. A BMW tájékoztatása szerint a korábbi elektromosjármű-vezérlő rendszereknél tízszer gyorsabb processzorral szerelték fel, és teljes egészében házon belül fejlesztett szoftvert telepítettek rá.

A fedélzeti főrendszerek ilyen szintű elektronikus összekapcsolására korábban nem volt példa, a BMW számos szabadalmaztatott megoldást alkalmazott ennek megvalósítása érdekében. Hagyományos rendszereknél ezeket a fő komponenseket külön algoritmusok vezérlik, és bár egy magasabb szinten összehangolják működésüket, az egymástól elszigetelt alapvető vezérlés miatt nem lehet kihozni belőlük a maximumot.

Így viszont a kanyarok bejáratától egészen a kigyorsításig minimális beavatkozással, gördülékenyen és dinamikusan fog tudni végighajtani az autó, ami ösztönösebb és kezesebb vezethetőséget, kiszámíthatóbb reakciókat, kiegyensúlyozott viselkedést eredményez. Az integrált vezérlés a dugókövető, adaptív sebességtartó és egyéb hasonló funkciók vezérlését is magasabb szintre emeli – rángatástól és késlekedéstől mentesen fog tudni lépést tartani a forgalommal a jövő BMW-je.

Ahogy fent már említettük, a fék és a hajtáslánc vezérlésének az összekapcsolása új szintre emeli a regeneratív fékhatás kiaknázását: a BMW előzetes becslései szerint az autóvezetők 98 százalékánál egyáltalán nem lépnek majd működésbe a mechanikus (súrlódó) üzemi fékek. A villanymotorok hangsúlyosabb alkalmazása a lassításban egyben a visszatermelés hatékonyságát is növeli: az összesített energiafelhasználás akár 25 százalékkal kedvezőbb lehet!

Nem csak szexi, brutálisan erős is Jóformán csak mellékesen jegyzi meg a BMW, hogy a koncepciójármű villanymotorja 18 000 (igen, tizennyolcezer) Nm maximális forgatónyomatékra képes – ez durván kétszer annyi, mint amire a világ legfürgébben gyorsító (0‒160 km/óra kevesebb mint egy másodperc alatt) járműveit, a Top Fuel dragstereket hajtó, tízezer lóerős motorok képesek. Hogy miért? Mert a BMW szerint, ha ezzel megbirkózik a vezérlés, akkor a sorozatgyártású Neue Klasse modellek nem fognak gondot okozni számára. Ezzel meg is fejtettük, miért kísérleti ez a jármű ‒ ahogy arra is magyarázatot kaptunk, miért versenyautós a vezetői környezete a prototípusnak.

Bár a BMW Vision Driving Experience szigorúan nézve csupán fejlesztési prototípus, a tervezők nem engedtek ki unalmas, szürke járművet a kezükből. Ezt szó szerint értsd: a keréktárcsák küllői például világítanak, méghozzá a pillanatnyi menetdinamikától függő – gyorsításkor zöld, energia-visszanyerés (lassítás) közben kék, a mechanikus fékek működésbe lépésekor pedig narancssárga – színben.

A legdurvább azonban, hogy a Heart of Joy számítógép, amely eleve több (négy), korábban különálló vezérlőfunkciót fog össze egy kézben, csak egyike annak a négy szuperagynak, amelyek a jövő BMW-iben az olyan különböző szolgáltatásokat felügyelik, mint a részleges és teljes önvezető funkciók, a kllímaszabályozás, az infotainmentrendszer, a járműhöz való hozzáférés engedélyezése, vagy a külső és belső világítás.

A Vision Driving Experience technológiai koncepciójármű világpremierjét április utolsó napjaiban, a 2025-ös Auto Shanghai kiállításon tartja a BMW.