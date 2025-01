A BMW Group Magyarország 2024-ben immár a negyedik egymást követő évben döntött értékesítési rekordot – derült ki a BMW és MINI márkákat forgalmazó importőr csütörtöki sajtótájékoztatóján. Hazánkban tavaly ismét a BMW volt a legnépszerűbb prémiummárka, mely 10 százalékos növekedést követően 5784 járművet értékesített. 2024-ben 490 új MINI-modell kapott magyar rendszámot, 28%-kal kevesebb, mint az azt megelőző évben.

A magyarországi siker annál is fényesebb, mivel globálisan 4 százalékos csökkenést regisztrált a bajor gyártó, összesen 2 450 804 járművet adott el. Míg Európában stagnált (+0,2%) és az USA-ban minimálisan nőtt (+2%), addig Kínában 13,4 százalékos csökkenést könyvelhetett el, elsősorban a megsokasodó kínai márkák, illetve az általuk indított árverseny kapcsán – derült ki Gombos Zoltán, a BMW Group Magyarország ügyvezető igazgatója prezentációjából.

Nem találod ki, milyen BMW-t vesznek a magyarok 1 /6 2024-ben az X5 volt a legnépszerűbb BMW-modell Magyarországon. 2024-ben az X5 volt a legnépszerűbb BMW-modell Magyarországon. Fotó megosztása: 2 /6 Az M GmbH benzinesei közül a már kombiként is elérhető M3 volt a hazai vevők kedvence. Az M GmbH benzinesei közül a már kombiként is elérhető M3 volt a hazai vevők kedvence. Fotó megosztása: 3 /6 Csökkentek a MINI eladásai tavaly. Csökkentek a MINI eladásai tavaly. Fotó megosztása: 5 /6 Idehaza az iX3 a legnépszerűbb elektromos BMW. Idehaza az iX3 a legnépszerűbb elektromos BMW. Fotó megosztása: 6 /6 2025-ben indul Debrecenben a Neue Klasse néven futó, új generációs elektromos autók gyártása. 2025-ben indul Debrecenben a Neue Klasse néven futó, új generációs elektromos autók gyártása. Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A MINI visszaesését a kínálat átalakulásával magyarázták a szakemberek, amelyet a folyamatos növekedéssel igazoltak. 2024 legnépszerűbb modellje az új modellgenerációból elsőként bemutatkozó MINI Countryman lett.

Mester András értékesítésért felelős vezetőtől tudtuk meg, hogy a BMW hazai sikerének kulcsa az volt, hogy a márka minden szegmensben kínál autót, összességében 6-7 különböző modell áll a növekedés mögött.

A BMW értékesítési toplistájának élén helycsere történt 2024-ben: 815 eladott modellel a BMW X5 került az első helyre, megelőzve a 2023-as győztes BMW 4-es sorozatot és a BMW i4-et. A Coupé, Cabrio és Gran Coupé különböző változatai mellett 702 ügyfél döntött. A BMW 3-as sorozat 658 darabos eredményével visszacsúszott a dobogó harmadik fokára. A toplista negyedik helyén 577 darabbal a BMW X1–iX1 duó áll, míg az ötödik helyet a BMW 5-ös sorozat és a BMW i5 párosa szerezte meg, 540 eladott modellel.

674 darab tisztán elektromos autót értékesített a BMW (köztük az iX3 volt a legnépszerűbb), míg MINI-ből 126 villanyhajtású kelt el. Plug-in hibridből 936 darab fogyott, amiben az a meglepő, hogy tavaly ősztől megszűntek az ezekre a modellekre vonatkozó könnyítések, így a zöld rendszám után járó, valamint a cégautóadóra és a regisztrációs adóra vonatkozó kedvezmények is, de a vevők így is vásárolták. Januártól jelentősen nő a regisztrációs adó ezekre a modellekre.

Ahogy világszerte, úgy hazánkban is több fogyott az M Gmbh modelljeiből. Globálisan az M2 volt a sportos benzines modellek közül a legnépszerűbb, mifelénk az M3-ból kelt el a legtöbb. Azt viszont még szokni kell, hogy a motorsport kötődésű leányvállalat legnagyobb darabszámban eladott autója az i4 M50.

Gombos Zoltán azt is elárulta, hogy a BMW számára nagyon fontos az elektromos hajtás, ezért is várják nagyon, hogy 2025-ben a tisztán elektromos hajtású Neue Klasse első darabja legördüljön a szalagról Debrecenben, ugyanakkor kijelentette, hogy hangsúlyos marad a belső égésű motor és tovább foglalkoznak a hidrogénnel is.

A magyar vevők egyelőre nem is haraptak rá túlságosan a villanyautózásra, mert a BMW eladásainak 11 százalékát teszik ki idehaza az elektromos autók, miközben a benzinesek az értékesítés 33 százalékát adják, és ami igazán meglepő, az a dízelek 42 százalékos aránya. A maradék konnektoros hibrid.

Az sem biztos, hogy sokan az erőátvitel többi részét jól tippelnék meg, hiszen az eladott BMW-k 73 százaléka összkerékhajtású, ez arányaiban és nominálisan is több, mint az Audi vagy a Mercedes-Benz esetében. Az eladások 12 százalékát teszik ki az elsőkerék-hajtású modellek és mindössze 15 százalékát a hátsókerék-hajtással készülők.

Szóval, ha BMW, akkor az itthon a legnagyobb eséllyel dízel és 4×4-es.

2025-ben két újdonság érkezésére lehet számítani a márkától: megérkezik a hazai piacra az új 727 lóerős BMW M5 (szedán és kombi karosszériával), illetve a megújult 2-es Gran Coupé. A Vezess korábbi cikkeiből mindkettőt megismerheted: