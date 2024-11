Még egy év van hátra a sorozatgyártás beindításáig, a debreceni BMW-üzemben azonban már elkezdték az előszériás modellek összeszerelését.

Elkészültek az első autók a debreceni BMW-gyárban 1 /4 Fotó megosztása: 2 /4 Fotó megosztása: 3 /4 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A tisztán elektromos Neue Klasse modellcsalád első példányáról, egy középkategóriás SUV-ról van szó, pontosabban annál sokkal többről: mivel vadonatúj nemcsak a modell, de a gyártóüzem is, a jelenlegi fázisban a logisztikai és termelési folyamatokat is tesztelik, optimalizálják, hogy 2025 végétől lehetőleg fennakadások nélkül indulhasson be a sorozatgyártás.

Ez a fázis hónapokig tart, és ezzel párhuzamosan a dolgozók is intenzív oktatásban és felkészítésben részesülnek.

Egyvalamiben nincs változás: a BMW továbbra sem közöl konkrét, végleges műszaki adatokat az egy év múlva debütáló elektromos crossoverről.