Az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. és az A-WAY Zrt., az M5-ös autópálya üzemeltető társasága – a jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve – november 10-től készenlétbe állította teljes karbantartó flottáját a téli időjárási körülmények kezelésére az újhartyáni, a kiskunfélegyházi és a balástyai üzemmérnökségén is.

A 156,5 kilométeres M5-ösön 12 saját, kettős rendeltetésű gépjármű végzik majd a síkosságmentesítést és a hóeltakarítást, míg hét multifunkciós Unimog ekézésre és sózásra is alkalmas. További három rakodógépet és – szükség esetén – négy bérelt járművet is be tudnak vetni.

Az utak sózásához a mérnökségek sótárolói 6234,47 tonna nátrium-kloridot és 18 tonna kalcium-kloridot biztosítanak. A mérnökségek munkáját 12 órás váltásokban irányítják, a gépkocsivezetők és a diszpécser-szolgálat munkatársai szintén váltott műszakban dolgoznak, amivel március 15-ig a nap 24 órájában biztosítani fogják az ügyeleti szolgálatot, de ha szükséges, az éppen aktuális időjárási viszonyokhoz fognak alkalmazkodni.

A forgalom folyamatos ellenőrzése érdekében napközben két-, éjszaka pedig négyóránként monitorozzák az autópálya állapotát. A balesetmegelőzést segíti a csomópontokban és pihenőhelyeken elhelyezett kamerarendszer, amely folyamatosan figyeli a forgalmat. Az autópálya mentén található meteorológiai állomások 5 percenként küldenek friss adatokat az aktuális időjárásról, melyeket a társaság az Országos Meteorológiai Szolgálat 15 percenként frissített műholdképeivel egészít ki.