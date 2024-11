Ez az összeg néhány százalékkal elmarad a tavaly ilyenkor tapasztalt 34 200 forintos szinttől. Az Insura.hu-n keresztül eddig lezajlott megrendelések alapján a szerződésváltók csaknem 75 százaléka a kgfb-vel foglalkozó tucatnyi biztosító közül három szereplőnél: a Genertelnél, a Signalnál, valamint a Generalinál köti meg az új biztosítását.

Az első napokban az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan főként olyanok léptek, akik a váltással jelentős megtakarítást tudtak elérni: az eddigi biztosítóik által megajánlott jövő évi díjukhoz, az úgynevezett indexdíjhoz képest átlagosan 13 ezer forinttal kedvezőbb áron jutottak a 2025-re vonatkozó kötelező biztosításukhoz.

Bár az egyes biztosítók között zajló, most is érzékelhető díjverseny hatására az első napokban enyhe díjcsökkenés érezhető tavalyhoz képest, a díjalakulás az egyes díjazási szegmensekben nagyon eltérő mintát követhet: lesznek olyanok, akik akár nagyobb mértékű díjcsökkenést is tapasztalhatnak, miközben mások (különösen akkor, ha az elmúlt év során káreseményt okoztak) akár jelentősebb díjemelkedéssel is szembesülhetnek.

Az év végi kgfb-kampányban érintett autósok december elsejéig dönthetik el, hogy megtartják jelenlegi szerződésüket, vagy pedig új biztosítást kötnek.