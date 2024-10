Hallottunk már az Omoda márkáról többször is, először 2023-ban, amikor a Vezessnek elárulták a terveiket, majd vezethettük az érkező modellt Kínában és idén nyáron már Budapesten is találkozhattunk az Omoda 5-tel. Akkor még a magyar piacra szánt specifikációjú autók még egy szingapúri kikötőben várták a szállítást, most azonban megérkeztek, és hivatalosan is megkezdődött az értékesítés.

„A Chery International dinamikusan fejlődik és idén várhatóan az eddigi legjobb évünket zárjuk az eladások szempontjából. Eddig 2024-ben összesen 1,75 millió autót értékesítettünk, ami éves összevetésben közel 40 százalékos bővülésnek felel meg. Az exportforgalmunk elérte a 830 ezer darabot, ami több, mint 30 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbit, ennek köszönhetően ma a Chery-t Kína legnagyobb autóexportőrjeként tartják számon. Azzal számolunk, hogy idén összesen 2,5 millió járművet értékesítünk majd. A Kínán kívüli piacokra szánt OMODA és JAECOO márkák kiválóan teljesítenek, hiszen január és augusztus között 146 ezret értékesítettünk belőlük, ezzel sikerült a tavalyihoz képest másfélszeresével növelnünk a forgalmat. A további terjeszkedéssel, így az új európai piacok megnyitásával pedig arra számítunk, hogy idén akár 300 ezret is értékesíthetünk ebből a két márkából”. – Mondta el a Chery Europe ügyvezető igazgatója a Millenárison tartott exkluzív rendezvényen, ahol hivatalosan is elstartolt az Omoda értékesítése.

Itthon a Genius Automotive Kft forgalmazásában lehet megvásárolni az új modellt. A Petrányi és Hovány családok közös vállalataként nyolc márkakereskedésben lehet megtalálni az Omodát és beleülni, kipróbálni az első itthon is kapható modellt, az Omoda 5-öt. 1,6-os turbós benzinmotorjával, hétfokozatú Getrag váltójával 146 lóerőt és 246 Nm nyomatékot teljesít és elsőkerék-hajtású.

Kétféle kivitelben lesz elérhető első körben a benzines változat. A Comfort felszereltségi szint 9,99 millió forintba kerül, a Premium 11,49 millió forintba. Hatféle szín közül lehet választani, opciós felszereltség nincs, de az alap csomag is tartalmaz már vezetéstámogató rendszereket, 12,3 colos multimédiát, vezeték nélküli telefon töltő egységeket és 18 colos felniket.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az elektromos változat mikor érkezik, vélhetően a védővám kicsit összekuszálta a terveket, de az már biztos, hogy a Chery luxusmárkája, a Jaecoo modelljei is kaphatóak lesznek Magyarországon hamarosan.

Az Omoda 5-ről már többször beszámoltunk, minden ismerhető részletet megtaláltok ezekben a cikkekben: