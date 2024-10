Éves szinten csak mérsékelt, 3-4 százalék közötti bővülésre számít a Jóautók.hu. A portál szerint továbbra sincsenek meg a megfelelő feltételek ahhoz, hogy a használtautó-import mértéke visszatérjen a néhány évvel ezelőtti szintekre, amikor havi átlagban 11 ezer feletti mennyiségben hoztak be az országba használt személyautókat.

A növekvő reálkeresetekből származó pluszjövedelmekből a lakosság továbbra is inkább a megtakarításait pótolja, és a külföldön is lezajlott áremelkedések, párosulva az euró jelenlegi, 400 forintot is meghaladó árfolyamával komolyan rontják a külföldön autót keresők esélyeit.

A behozott használt autók között a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen 12,4 százalékos részesedéssel, melyet a Ford és az Opel egyaránt 8,7 százalékos aránnyal követ. A negyedik helyet az Audi (6,7%) tartja, az ötödik helyen pedig a BMW (5,7%) áll, átvéve az immár őt követő Mercedes (5,5%) tavalyi pozícióját.

A használtautó-import mennyisége 2024 első három negyedévében összesen 82 132 volt, ami 2,7 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 79 987-es értéket. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma 89 047 volt, ami 7,3 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 83 016-os mennyiséget.