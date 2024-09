Nem túl optimisták a magyarok az autózás jövőjével kapcsolatban, a többség azzal számol, hogy komolyabb változások csak a távoli jövőben lesznek, legyen szó akár a parkolási helyzetről, akár járművásárlásról. A Chery Group megbízásából készült kutatás során rákérdeztek arra is, hogyan látják az önvezető autózás jövőjét a magyarok. A válaszadók valamivel több mint fele szerint egyes országokban lehet, hogy elterjednek az önvezető autók a következő évtizedben, de globális szinten csak a távoli jövőben lehet erre számítani.

További 27 százalék véli úgy, hogy 15-20 éves távlatban nem hódítják meg az utakat ezek a járművek. Érdekesség, hogy a megkérdezettek mindössze 9 százaléka számol azzal, hogy belátható időn belül elterjednek az önvezető autók, ennél még azok is többen vannak (12 százalék), akik szerint erre soha nem kerül sor.



A felmérés készítői arra is kíváncsiak voltak, hogy az autós közlekedés jelenlegi legnagyobb problémái kapcsán hogyan látják a jövőt a magyarok. A forgalmi dugók napról napra sok tízezer hazai autós életét nehezítik meg, és egyelőre nem igazán látszik, hogyan lehetne javítani itthon ezen a helyzeten. A probléma megoldására megadott opciók közül a megkérdezettek 27 százaléka azt a lehetőséget választotta, hogy a személyautókat mindenhol a közösségi közlekedésnek kellene kiváltania. Szinte ugyanolyan arányban voltak azok, akik szerint széleskörűen elterjed az autómegosztás, emiatt kevesebb jármű közlekedik majd az utakon (24 százalék) és azok, akik úgy vélik, hogy addig kell bővíteni az úthálózatot, amíg el nem férnek az autók (23 százalék).

A válaszadók mindössze 15 százaléka gondolja úgy, hogy széleskörűen elterjednek az önvezető autók, és ennek köszönhetően megszűnnek majd a dugók. A megkérdezettek valamivel több mint tizede szerint pedig a jelenleginél kisebb autókat építenek majd a jövőben, és mivel azok kevesebb helyet foglalnak majd el, a forgalmi torlódások okozta problémák is összezsugorodnak.



Sokan meglehetősen pesszimisták azzal kapcsolatban, hogy lesznek-e pozitív változások a parkolás kapcsán. A válaszadók majdnem fele szerint ugyanis még hosszú évtizedekig komoly gondot jelent majd a nagyvárosokban a parkolás. A megkérdezettek kicsit több mint ötöde választotta a felkínált opciók közül azt, hogy a jövőben több P+R parkoló áll majd rendelkezésre irányított parkolási rendszerrel.

A válaszadók 20 százaléka véli úgy, hogy a nagyvárosok belső részeire csak autómegosztó szolgáltatás keretében működő járművekkel lehet majd bemenni, amelyek állandóan használatban lesznek, így nem lesz szükség parkolóhelyekre. A kérdőívet kitöltők valamivel kevesebb mint tizede szerint pedig a technológiai fejlődésnek köszönhetően a jövő autói az eredeti méretük töredékére össze tudják majd hajtani magukat, amikor nincs bennük utas, így sokkal kisebb helyre lesz szükség a parkolásukhoz.

A kutatás arra is rámutatott, hogy szemben rengeteg más árucikkel és szolgáltatással, a magyarok várakozásai szerint az autóvásárlás még hosszú ideig nem helyeződik át az internetre, és a fizikai térben valósul majd meg. A kutatás során a válaszadók 51 százaléka vélte úgy, hogy 15-20 év múlva is ugyanúgy vásárolunk majd autót, ahogyan most. A megkérdezettek negyede szerint ugyanakkor egyáltalán nem veszünk majd autót másfél-két évtized múlva, hanem szolgáltatásként vesszük igénybe a járműveket, és csak a használatukért fizetünk. A kérdőívet kitöltők mindössze kevesebb mint egynegyede véli úgy, hogy teljesen általános lesz, hogy az interneten rendelünk majd autót, amit ki is szállítanak nekünk.