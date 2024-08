Hiába csökkent a benzin nagykereskedelmi ára 24, míg a gázolajé 37 forinttal egy hónap alatt, ez szinte egyáltalán nem jelent meg a hazai benzinkutak áraiban. Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezető igazgatója szerint májusban pont fordítva történt: akkor felsőbb nyomásra az indokoltnál nagyobb árcsökkentést hajtottak végre a hazai kutasok, akik tulajdonképpen ezt korrigálták az elmúlt egy hónapban.

A VG.hu számításai szerint most a benzinnek 592, a gázolajnak pedig 586 forintba kellene kerülnie literenként. Ehhez képest a Holtankoljak.hu adatai szerint a benzin átlagára jelenleg 612, míg a gázolajé 614 forint, ami 20, illetve 28 forintos eltérést jelent.

A Holtankoljak.hu ügyvezető igazgatója arról is beszélt: komoly nyomás nehezedett korábban a piacra, hogy régiós szinten ne legyünk drágák, vagy legalább középmezőnyben legyenek a magyar árak, amin sokat segített, hogy Horvátországban és Romániában is növelték a jövedéki adót, és ezzel a régiós átlagár is kicsit magasabb szintre kúszott. Mindez azért fontos, mert a kormány ezt tette viszonyítási alappá, ezt a szintet várja el a kereskedőktől.