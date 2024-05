Akár percenkénti 10 ezres fordulatszámra is képes, négyliteres V8-as twin turbó motor adja annak a hibrid hajtásláncnak az alapját, amelyet most mutatott be vázlatosan a Lamborghini. A Huracán V10-esének helyébe lépő hajtáslánc a 2024 vége előtt érkező, egyelőre csak Lamborghini 634 kódnevén ismert új szuperkupéban debütál majd.

A belső égésű motor vadonatúj fejlesztés, 200 LE/liter fajlagos teljesítménye azt jelenti, hogy csúcsteljesítménye 800 lóerő, amit szélsőségesen magas fordulatszámon: 9000 és 9750/perc között ad le. A határoló 10 000/percnél szabályoz le, ami önmagában kuriózummá teszi az erőforrást a széria-szupersportkocsik világában (meg úgy általában az autóiparban, nyilván). A benzinmotor legnagyobb forgatónyomatéka 730 Nm, amely 4000-től egészen 7000/percig áll rendelkezésre.

Abban viszont, hogy hogyan fejti ki erejét, már a hibrid komponenseknek is szerep jut.

Összesen három villanymotor dolgozik a hibridben. Az egyiket a Revueltóból átvett, módosított nyolcfokozatú, dupla kuplungos sebességváltó és a V8-as közé építik be; az inverterrel közös egységet alkotó motor 110 kW (150 LE) maximális teljesítményt és 300 Nm nyomatéki csúcsot biztosít. Ennek a megfelelő beosztásával biztosít rendkívül intenzív és egyenletes gyorsítóképességet és gázreakciót a hajtáslánc.

A hajtáslánc további kettő villanymotort is alkalmaz – az egyik vélhetően csak indítómotorként, valamint a regeneratív fékrendszer generátoraként fog dolgozni, a másik viszont jó eséllyel az első kerekeket fogja hajtani. Erről semmilyen hivatalos információ nincs, de máshogy nem jön ki a matek. Ez egyben azt is jelenti, hogy összességében nem alulról fogja súrolni az 1000 lóerőt a Lamborghini 634 rendszerteljesítménye, hanem vélhetően meg is haladja azt.

A modell világpremierje még az év vége előtt várható, közelebbit egyelőre nem árult el a gyártó.