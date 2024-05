Pert indított egy indiai akkumulátorgyártó cég ellen a Tesla, mert az Elon Musk vezette cég úgy véli, jogosulatlanul és megtévesztő módon használja a Tesla Power márkanevet – írja a Reuters.

Az ügyben a héten tartották az első meghallgatást a legfelsőbb bíróságon Új-Delhiben. A Tesla azt állítja, hogy az olvasatukban jogsértő védjegyhasználat kapcsán már 2022 áprilisában felszólítást küldtek az indiai vállalatnak, azonban figyelmen kívül hagyták a levelet. Az akkumulátorgyártó képviselője azzal érvelt, a cég fő profilja ólomsavas akkumulátorok gyártására terjed ki, és nem áll szándékukban, hogy elektromos autókkal bővítsék a kínálatukat.

Csakhogy a cég az egyesült államokbeli Delaware-ben található, akárcsak a Tesla, ráadásul a weboldalán a „Tesla Power” és a „Tesla Power USA” márkanév is szerepel. A bírósági jegyzőkönyvhöz az erről készült képernyőmentéseket is csatolták, amik azt is megörökítették, ahogyan a Tesla Power úgy hirdeti magát, mint „úttörő és vezető” vállalat a „megfizethető akkumulátorok” világában, „nagyon erős jelenléttel Indiában”.

A Tesla Power képviselője azt állítja a Reutersnek, hogy a cég már jóval azelőtt létezett Indiában, hogy 2003-ban megalapították volna a Teslát, és minden szükséges kormányzati engedéllyel rendelkezik. „Soha nem is állítottuk, hogy bármilyen kapcsolatban állnánk Elon Musk Teslájával” – tette hozzá az indiai cég munkatársa.

Még lesz folytatása az ügynek: a bíró három hetet adott az indiai Teslának, hogy írásos válaszokkal szolgáljon. A következő meghallgatásra május 22-én kerül sor.