Amikor 2017 végén bemutatkozott a Kicks, dizájnja nem számított elavultnak, sem esetlennek – leginkább semmilyennek sem számított. Lámpatestei, vonalai a vele egyidős Micráéra emlékeztettek, de valahogy – talán az észak-amerikai ügyfelek ízlése miatt – alaktalan, erőtlen volt a forma.

Túl unalmas volt, ezért rács mögé került ez a SUV 1 /17 Fotó megosztása: 2 /17 Fotó megosztása: 3 /17 Fotó megosztása: 5 /17 Fotó megosztása: 6 /17 Fotó megosztása: 7 /17 Fotó megosztása: 9 /17 Fotó megosztása: 10 /17 Fotó megosztása: 11 /17 Fotó megosztása: 13 /17 Fotó megosztása: 14 /17 Fotó megosztása: 15 /17 Fotó megosztása: 17 /17 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ezzel most szakít a második generációs modell. Bár a Suzuki S-Crossra emlékeztető sziluett, illetve hátsó lámpatest továbbra sem forradalmi, az orr erőt sugárzó legalább valamiféle karaktert kölcsönöz az autónak. Kifejezetten érdekes részlet ugyanakkor az első kötények, valamint az oldalsó szoknyák mintázata – ezek a sportcipők talpának rácsozatát idézik, kapcsolódva egyrészt a modell nevéhez, másrészt a tavaly ilyenkor bemutatott Nissan cipőautóhoz.

A forma persze lehet bármilyen, ha a technika érdektelen, de a Nissan fontos újítást hozott be: mostantól összkerékhajtással is kapható az apró SUV. Ez sem teljesen új persze, mert Japánban már eddig is létezett összkerekes Kicks, de az villanymotorral oldotta meg a hátsó tengely mozgatását, míg az észak-amerikai Kicks egy szimpla 141 lóerős, 2,0 literes benzinmotort kapott, fokozatmentes sebességváltóval párosítottak. Nyilván senki nem fogja terepjárásra használni az autót, de jó tudni, hogy a szabad hasmagasság egészen tisztességes 213 mm.

A vezetői környezet két digitális képernyőből áll: a műszeregység 7,0 vagy 12,3 colos, választható grafikával, míg a multimédiás érintőképernyő 12,3 colos. A középkonzolon és az ajtókban tágas tárolóhelyeket találunk, az ülések ergonomikus kialakításúak, opcióként nyitható panoráma napfénytető is rendelhető.

Az új dizájn belül is érezteti a hatását, az utastér tágasabb, a csomagtartó a plafonig pakolva alaphelyzetben 850, a hátsó üléseket ledöntve 1700 literes. Padlója áthelyezhető, a nyílás szélessége több mint egy méter.

A Nissan Kicks bőségesen kínál vezetőtámogató és balesetmegelőző funkciókat, az aktív sávban tartástól kezdve az éberség-felügyeleten át a figyelmetlen ajtónyitást megakadályozó funkcióig.

Ha szeretnéd, videón is megnézheted a Nissan Kicks második kiadását.