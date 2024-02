„Kocsit mosni most nem érdemes!” – írja a közelgő szaharai porra figyelmeztetve Facebook-oldalán a HungaroMet. Az állami meteorológiai szolgálat szerint a mediterrán légörvény ugyanis nemcsak meleget, majd csapadékot hoz a hétvége folyamán, hanem „némi szaharai szuvenírt is”.

A Földközi-tenger térségéből érkező ciklon az ország több pontján is sáros esővel járhat. Az esőfelhőkbe ugyanis jelentős mennyiségű szaharai por is bekerült, ami felettünk is kimosódhat. Az Időkép azt javasolja, hogy aki autómosást tervezett a hétvégére, egyelőre napolja el, sőt, hétfőn sem lesz jó ötlet.

INDUL A BEPORZÁS 🐝 A mediterrán légörvény, amely dönti be a meleget, majd estétől hozza a csapadékot bónuszként hoz...

Szinte éves szinten visszatérő jelenség az országban a szaharai por, ami leginkább arról marad emlékezetes, hogy utána úgy néznek ki az autók, mintha dagonyáztak volna. Fontos azonban tudni, hogy

az autóra száradt, saras esőcseppeknek semmiképpen se essünk neki szivaccsal, rongyokkal vagy törlőkendőkkel.

Az azokban megbújó, apró homokszemcsék ugyanis összekarcolják a fényezést; épp emiatt mosás előtt tanácsos bő folyó vízzel leöblíteni a karosszériát.