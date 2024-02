Könnygázzal oszlattak Szenegálban

Macky Sall szenegáli elnök szombaton jelentette be, hogy határozatlan időre elhalasztják az előzőleg február 25-re kitűzött elnökválasztást a jelöltlistával kapcsolatos viták miatt. Az ellenzék tiltakozott a döntés ellen és hatósági puccsnak nevezte a történteket. A nap folyamán mintegy kétszázan akadályozták Dakar egyik legfőbb közlekedési csomópontján a forgalmat gumiabroncsokból emelt, felgyújtott torlaszokkal.

A tömeg a mellékutcákban keresett menedéket, amikor a rendőrök könnygázt vetettek be és előállították az elégedetlenkedőket. A biztonsági erőkkel kialakult tülekedésbe legalább két ellenzéki elnökjelölt is belesodródott. Daouda Ndiaye mikroblogján írta, hogy rendőrök támadták meg, Anta Babacar Ngomot pedig kampánymenedzsere szerint előállították.

I love what is happening in Senegal.

The people are resisting Sall’s announcement requesting a postponement of the election indefinitely.

