Elkezdték az M1-es autópályán kedden történt tömeges defektkárok rendezését, a Magyar Biztosítók Szövetsége Információs Központjában várják az érintettek jelentkezését. A kárt okozó kamion kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása kiterjed az okozott kárra is.

Január 23-án a reggeli órákban az M1 autópályán Tata térségében – Hegyeshalom felé – egy kamionról fémdarabok estek az úttestre. Ennek következtében csaknem 50 gépjármű kapott defektet.

A kamion sofőrje észlelte a történteket, és félreállt az úton, így a károkozó ismert, illetve a jármű kgfb-biztosítója is az. A sérült járművek üzemben tartói, illetve tulajdonosai a káreseményt az (1) 802 8400 telefonszámon jelenthetik be a biztosítóhoz. A biztosító társaság már meg is kezdte az eddig bejelentett károk rendezését.

Nem csak akkor kaphatunk defektet menet közben, ha valami kihasítja az abroncsainkat. Egyáltalán nem ritka, hogy a túlzottan kopott gumiabroncsok feladják a harcot. Ha az abroncsban lévő nyomás nem lassan szivárog, hanem hirtelen csökken, azt hamar észre fogjuk venni, akkor is, ha nincs guminyomásérzékelő az autónkban.

Ilyenkor a legfontosabb, hogy maradjunk a sávban, két kézzel fogjuk a kormányt: előfordulhat, hogy az autó félrehúz, de ne essünk pánikba meg. Még akkor se, ha az abroncs szétrobbant, ilyenkor különösen fontos a fokozatosság elve.

Kapcsoljuk be a vészvillogót, közben csökkentsük a sebességet, de csak finoman, fokozatosan. Kerüljük a satufékezést, ehelyett – ha lehetőségünk van rá – hagyjuk inkább kigurulni az autót.

Eszünkbe se jusson a kézifékkel megállítani az autót!

Húzódjunk le egy parkolóba, vészhelyzeti öbölbe vagy a leállósávba, és álljunk meg.

Tegyük az autót egyes sebességfokozatba, húzzuk be a kéziféket, főutakon tegyük ki az elakadásjelző háromszöget. Ne maradjunk az autóban, és vegyük fel a láthatósági mellényt. Autópályán javasolt nagy távolság tartása a járműtől, természetesen a korlát külső oldalán.

Ha mi magunk nem tudjuk kicserélni, vagy megjavítani az abroncsot a helyszínen, azonnal hívjunk segítséget.

Fontos tudni, hogy a defektjavító szett csak szükségmegoldás. A javítófolyadékot csak pót-, illetve mankókerék hiányában használjuk gyors javításra, rövid távolság megtételére a legközelebbi szakszervizig. A mankókerék csak ideiglenes használatra alkalmas. Ha új szettet vásárolunk vagy szerelünk fel, győződjünk meg róla, hogy a pótkerék azonos mintázatú és állapotú a többi abronccsal. Ne feledjük: akkor teljes értékű a pótkerék, ha az adott tengelyen lévő másik abronccsal megegyezik a mintázat jellege, a sebességindex, a terhelési index és természetesen a méret is.