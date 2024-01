A Lexus azon kevés autógyártók egyike, amelyek Air Racing csapatot tartanak fenn. Szponzorációnál többről van azonban szó: a Lexus Pathfinder Air Racing sztárpilótája, Yoshihide Muroya ugyanis nem csak arcát adja az együttműködéshez, hanem aerodinamikai tapasztalataival is segíti az autógyártó fejlesztési tevékenységeit.

Repülőgépként fejlesztették ezt a SUV-ot 1 /16 Fotó megosztása: 2 /16 Fotó megosztása: 3 /16 Fotó megosztása: 5 /16 Fotó megosztása: 6 /16 Fotó megosztása: 7 /16 Fotó megosztása: 9 /16 Fotó megosztása: 10 /16 Fotó megosztása: 11 /16 Fotó megosztása: 13 /16 Fotó megosztása: 14 /16 Fotó megosztása: 15 /16 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Így volt ez már korábban a Lexus LC egy limitált kiadásánál, most viszont minden eddiginél extrémebb mértékben belenyúlt az autótervezésbe Muroya-szan. A Lexus RZ450e F Sport Performance ugyanis a dupla hátsó szárny, valamint a speciális első, oldalsó és hátsó kötények mellett a kerékívek mögötti, függőleges vezérsíkokat is kapott. Az így összeállt aerodinamikai csomag meglehetősen agresszívan néz ki, ráadásul a Lexus szerint a felhajtóerőt is csökkenti.

A módosított áramlástani jellemzők mellett a futóműhöz is hozzányúlt a Lexus mérnöki gárdája: Masahiro Sasaki gyári fejlesztő tesztpilóta ajánlásait követve módosított lengéscsillapítókat, rövidebb rugókat, valamint 21 colos kerekeket szereltek az autó alá. Mindent összevetve a Lexus RZ450e F Sport Performance 55 mm-rel hosszabb (4860 mm), 70 mm-rel szélesebb (1965 mm), és 10 mm-rel alacsonyabb (1625 mm) lett az alapját adó modellnél. A nyomtáv elöl 50, hátul 40 mm-rel nőtt (így mindkét tengelyen 1660 mm.)

Amin nem változtattak, az a hajtáslánc: míg az egy évvel ezelőtt bemutatott előtanulmányon a hátsó villanymotor is 150 kilowattot adott le, mint az első, most megmaradtak a sztenderd 150 + 80 kilowattos kiosztásnál. A Lexus RZ450e F Sport Performance tehát papíron nem gyorsabb, a módosított hangolás miatt azonban vélhetően mégis dinamikusabban vezethető.

Mindez nem olcsó: a csak Japánban kapható, egyelőre mindössze száz példányban gyártandó széria 35 százalékos felárral kapható a szériakivitelű RZ 450e-hez képest. Ezért a jelentős plusz pénzért az első gépházfedélbe süllyesztett, karbon légcserélő nyílásokat, egyedi fényezést, szénszálas tetőlemezt, speciális öltésekkel díszített, hímzett üléseket, alumínium pedálokat és egy sor további esztétikai módosítást is kapunk – illetve kapnak a japán vásárlók, mert a különkiadás egyelőre csak ott kapható. A száz példányt kisorsolják az érdeklődők között, bár már most jelezte a Lexus, hogy később további darabok gyártása is elképzelhető.