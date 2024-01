A tehergépjármű sofőrje konténerért érkezett a szemközti gyárudvarba, amikor hirtelen rosszul lett, így a kereszteződésnél nem egyenesen, hanem a járdán át az üzem parkolójába hajtott, ahol elkezdte tolni az autókat – számolt be róla az RTL Híradója.

Egy kisbusznak is nekiment, kidöntött vele egy kisebb fát, majd egy kék autóval a kerítést is átszakította. Egy épp arra járó csomagfutár is kipattant az autóból és próbált segíteni a sofőrnek. Az eszméletlen férfihoz azonnal mentőt hívtak a telep munkatársai, aztán a sofőr magához is tért, stabil állapotban szállították kórházba.