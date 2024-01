Bő 40 éve, 1983-ban mutatkozott be a Peugeot kisautója, a 205-ös, melynek hatalmas sikerében – közel 5,3 millió példány, a brit CAR magazin az 1980-as évtized autójának is választotta – komoly szerepet játszottak a sportos változatok és a sportsikerek is.

A 205 Turbo 16 a rali-világbajnokságon 1984 és ’86 között 16 futamot nyert, míg a nagyközönség számára 1984-ben érkezett a GTI változat, amely erősebb motorral, módosított futóművel és látványos optikai részletekkel teremtett új mércét a közúti autóktól elvárható vezetési élmény terén. Persze a 205 GTI által kínált örömöknek megvolt az ára: az igényes műszaki tartalom és a jelentős kereslet miatt az autó drága móka volt.

A francia gyártó jó érzékkel talált rá egy piaci résre, és 1988-ban bemutatta a 205 Rallye-t. Ez bizonyos értelemben közelebb állt a sportautó klasszikus fogalmához, amennyiben a felemelő vezetési élményhez szükséges tömeg/teljesítmény arányt nem az utóbbi növelésével, hanem az előbbi csökkentésével érte el. Persze az 1,3 literes motor hegyesebb profilú vezérműtengelyének és Weber ikerporlasztójának köszönhetően kikérte volna magának ezt a minősítést, hiszen a gyárilag megadott 103 lóerős csúcsteljesítmény valóban jó értéknek számított akkoriban.

A lényeg mégsem ez volt, hanem a 800 kg alá leszorított menetkész tömeg. Ehhez minden nélkülözhető elemétől megszabadították a 205-öst, a hangszigeteléstől kezdve a rádióig. Megkapta viszont a 205 GTI futóművét és fékjeit, ami összességében egy kevésbé sokoldalú, csökkentett használati értékű, ám sokak szemében éppen ezért kívánatosabb autót eredményezett – ami nem mellékesen jelentősen olcsóbb volt, mint a példakép 205 GTI.

A lényegre törő karakterhez a minimalista megjelenés is hozzá tartozott. A 205 Rallye kizárólag fehér színben volt elérhető, a karosszéria színére fújt (azaz fehér) acél keréktárcsákkal, amelyeket szögletesre rajzolt kerékívtoldatok hangsúlyoztak ki. Az egyetlen díszítőelem a hűtőrácson és a csomagtartón elhelyezett színes sávozás volt, amely a Peugeot-Talbot motorsportsikereire emlékeztette a közönséget. Az utastér a már említett tömegcsökkentő intézkedések miatt meglehetősen spártai volt, viszont ez senkit nem érdekelt, hiszen az üléseket a Peugeot-Talbot logójával hímezték.

Az eredeti elképzeléseknél végül nagyságrendekkel többet, mintegy 30 ezer darabot épített a 205 Rallye-ból a Peugeot. A későbbiekben többször is megpróbálta visszahozni a koncepciót, ám a piac a kilencvenes évektől kezdve egyre kevésbé volt fogékony a pragmatikus megoldásokra. Így aztán a rajongóknak nem maradt más, mint az emlékezés és a remény, hogy egyszer talán feltámad a 205 Rallye szelleme…

Egy ötvenéves múltra visszatekintő Peugeot-kereskedés, a svájci Garages Hotz SA tulajdonosa azonban most úgy döntött, reménykedés helyett a saját kezébe veszi a visszatérés kérdését. Saját hatáskörében megtervezte és megépítette a Peugeot 208 Rallye-t, amely váratlanul stílusosan adja vissza a legendás ős hangulatát.

A karosszéria természetesen hófehér, ahogy a 16 colos acél keréktárcsák is; a hűtőmaszk fölött, a küszöbökön, valamint a hátsó szélvédő alatt pedig ott pompáznak a klasszikus színes sávok. A C oszlopon korhű betűtípussal tüntették fel a típusjelzést, a szélvédő tetejéről pedig nem hiányozhat az elmaradhatatlan árnyékoló sáv, rajta a Peugeot Talbot Sport felirattal.

Három apróság miatt nem tekinthető tökéletesnek az illúzió. Az egyik, hogy a 208 Rallye-nak kettővel több oldalajtaja van az optimálisnál – ezzel nincs mit kezdeni, a Peugeot kisautójának aktuális szériája csak ötajtós karosszériával elérhető. A másik, hogy pusztán esztétikai a beavatkozás: sem a futóműhöz, sem a hajtáslánchoz nem nyúltak. Ez persze érthető, és végül is az 1,2 literes, háromhengeres turbómotor 100 lóereje darabszámra majdnem pontosan annyi, mint amivel a 205 Rallye vevői harmincöt éve gazdálkodhattak. No persze a modell tömeg jelentősen meghaladja az legendás elődét.

A harmadik, és valójában ez a legfájóbb pont, hogy az autó természeténél fogva csupán egy helyen: a nyugat-svájci Neuchâtel kantonban megbúvó falucskában, Travers-ben rendelhető meg. A Garages Hotz AS ezzel együtt nem kötötte ki, hogy kizárólag helyi vevőktől fogad megrendeléseket – sőt, a modell honlapja alapján úgy tűnik, örömmel látják a nemzetközi érdeklődőket. Ami pedig a 24 500 svájci frankos (9,77 millió Ft) vételárat illeti, az egyáltalán nem tűnik túlzónak, főleg annak fényében, hogy a 208 GT Svájcban 24 700 frankba kerül.

A legjobb mégis az volna, ha a Peugeot központjában is felfigyelnének a 208 Rallye-ra. A recept egyszer már bevált, és ma, amikor az egész világ a retró és a fenntarthatóság lázában ég, alighanem ismét sikeres lehetne egy minimalista filozófiát sugalló modellváltozat.