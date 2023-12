Késő ősszel szűkszavú ígéretet tett a Lexus vezetősége, mi szerint januárban bemutathatják az LBX városi crossover nagyteljesítményű változatát.

Különösebb képzelőerő sem kell ahhoz, hogy tippeljünk: minden bizonnyal a GR Yaris 261 lóerős, háromhengeres turbómotorja adja majd ennek a verziónak az alapját, a variálható nyomatékelosztású összkerékhajtással és a pletykák szerint egy vadonatúj nyolcfokozatú automata váltóval.

Kőkemény városi sportautó érkezhet Japánból 1 /6 Fotó megosztása: 2 /6 Fotó megosztása: 3 /6 Fotó megosztása: 5 /6 Fotó megosztása: 6 /6 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A Mag-X japán autós magazin szerint azonban ennél is komolyabb lehet a fejlesztés: ők egyenesen 272 lóerőről beszélnek, ehhez kapcsolódóan pedig 6 másodperc körüli 0-100 km/órás gyorsulást tartanak elképzelhetőnek.

Ha a kézi váltó nem is lesz elérhető a prémium városi sport-terepjáróhoz, a kettős keresztlengőkaros hátsó felfüggesztés minden bizonnyal belekerül a módosított autóba, ahogy a rugókat, a lengéscsillapítókat és a kanyarstabilizátorokat is feszesebbre hangolhatják. Emellett a menetstabilizáló elektronika áthangolása is elkerülhetetlen, ha tényleg az élvezetes vezethetőség, nem csak a nyers erő a fejlesztők célja.

Ami a nevet illeti, három lehetőség is felmerül: az LBX Turbo a legegyszerűbb, egyben ez támasztja a legkevesebb elvárást a felfüggesztés, a fékek, a kormánymű feljavításával kapcsolatban. Aztán ott az LBX F, ami a legendás Lexus F sportmodell-család tagjává tenné a kisautót – ehhez azonban nagyobb teljesítményre volna szükség. Végül elképzelhető az LBX GR, esetleg GR LBX, ami a legpontosabban írná körül a típusváltozat képességeit. Ennek azért is örülnénk, mert a Gazoo Racing még soha nem adta nevét egyetlen Lexus modellhez sem – ha viszont most mégis megteszik, azzal akár hagyományt is teremthetnek, előkészítve a terepet további sportos Lexus-modellek számára.

Képeinken a Lexus LBX szériaváltozata látható