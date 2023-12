Mivel a tavaly kirobbant orosz-ukrán háború következményeként a legtöbb nyugati gyártó kivonult Oroszországból, az ottani piac lényegesen leszűkült. Elektromos autók esetében különösen csenevész a választék, szinte kizárólag kínai modellek érhetők el a kínálatban, még a tisztségviselők számára is.

2025-től viszont fordulat várható az orosz autóiparban, ugyanis amellett, hogy egyre tartalmasabb Ladák készülnek, az elektromos autók gyártásának is nekilátnak – sokakat azonban meglepett, hogy ez milyen modell képében valósulhat meg.

Az új irányzat első fecskéje az Amber lehet, ami az első képek által sugárzott kezdetlegesség ellenére nemcsak prototípus, alig több mint egy év múlva el is kezdik gyártani az Avtovor kalinyingrádi üzemében, ahol korábban a BMW, a Ford, a Hyundai és a Kia modelljei gördültek le a gyártósorról. Ennek ellenére nagyjából semmit nem tudni róla: a teljesítményt, a töltési kapacitást és a hatótávolságot is homály fedi.

Ellenben az eddig napvilágot látott információk arra utalnak, hogy a Moszkvai Politechnikai Egyetem által bemutatott koncepció alkatrészeit országon belül gyárthatják majd. Mint arról a Motor1.com beszámolt, rossz nyelvek azt pedzegetik, hogy az alkatrészek különböző orosz modellek eddig fel nem használt részeiből származhatnak.

Ugyanakkor a kritikus hangvételnek erős alapot ad az autó kinézete, amit sokan máris a Fiat Multipla elektromos, AliExpressről rendelt reinkarnációjához hasonlítanak.

Való igaz, a dobozszerű karosszéria nem sok illesztést tartalmaz, a komikus megjelenést pedig a szokatlanul kicsi fényszórók, és az autó jobb oldalán – látszólag teljesen véletlenszerűen – elhelyezett, két töltőnyílás csak még inkább nyomatékosítja. Elképzelhető, hogy ez még nem a végleges változat, legalábbis a World Today News szerint az Avtovor azt állítja, a sorozatgyártású modell máshogy fog kinézni.

#Russian "Avtotor" presented its first electric car "Amber".

This is officially the ugliest car ever… 1998 Fiat Multipla you can relax now. pic.twitter.com/1R1XSdOWz3

— Mila.Alien 🇺🇦 (@mila__alien) December 18, 2023