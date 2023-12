Biztonságosabb, megbízhatóbb, kényelmesebb és könnyebb, ráadásul gyorsabban szerelhető is lesz az Audi 2024-es Dakar-versenyautója, az RS Q e-tron.

Tovább finomították a legfejlettebb Audit 1 /29 Audi RS Q e-tron Audi RS Q e-tron Fotó megosztása: 2 /29 Audi RS Q e-tron Audi RS Q e-tron Fotó megosztása: 3 /29 Audi RS Q e-tron Audi RS Q e-tron Fotó megosztása: 5 /29 Audi RS Q e-tron Audi RS Q e-tron Fotó megosztása: 6 /29 Audi RS Q e-tron Audi RS Q e-tron Fotó megosztása: 7 /29 Audi RS Q e-tron Audi RS Q e-tron Fotó megosztása: 9 /29 Audi RS Q e-tron Audi RS Q e-tron Fotó megosztása: 10 /29 Edouard Boulanger, Stéphane Peterhansel Edouard Boulanger, Stéphane Peterhansel Fotó megosztása: 11 /29 Emil Bergkvist, Mattias Ekström Emil Bergkvist, Mattias Ekström Fotó megosztása: 13 /29 Lucas Cruz, Carlos Sainz Lucas Cruz, Carlos Sainz Fotó megosztása: 14 /29 Edouard Boulanger, Stéphane Peterhansel, Emil Bergkvist, Mattias Ekström, Lucas Cruz, Carlos Sainz Edouard Boulanger, Stéphane Peterhansel, Emil Bergkvist, Mattias Ekström, Lucas Cruz, Carlos Sainz Fotó megosztása: 15 /29 Audi RS Q e-tron Audi RS Q e-tron Fotó megosztása: 17 /29 Audi RS Q e-tron Audi RS Q e-tron Fotó megosztása: 18 /29 Audi RS Q e-tron Audi RS Q e-tron Fotó megosztása: 19 /29 Audi RS Q e-tron Audi RS Q e-tron Fotó megosztása: 21 /29 Audi RS Q e-tron Audi RS Q e-tron Fotó megosztása: 22 /29 Átfogó módosításokkal készültek 2024-re Átfogó módosításokkal készültek 2024-re Fotó megosztása: 23 /29 Audi RS Q e-tron Audi RS Q e-tron Fotó megosztása: 25 /29 Módosított szivacsozás teszi biztonságosabbá az autót Módosított szivacsozás teszi biztonságosabbá az autót Fotó megosztása: 26 /29 Audi RS Q e-tron Audi RS Q e-tron Fotó megosztása: 27 /29 Audi RS Q e-tron Audi RS Q e-tron Fotó megosztása: 29 /29 Az Audi RS Q e-tron elülső ütéselnyelő szerkezete Az Audi RS Q e-tron elülső ütéselnyelő szerkezete Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ezek közül talán a biztonság a legfontosabb, mivel tavaly Stéphane Peterhansel és Carlos Sainz is balesetet szenvedett az Audival. Módosították a futómű rugózó és csillapító elemeit, ami az erőhatások egyenletesebb időbeli eloszlását eredményezi. Az ülések habszivacs töltete szintén úgy módosult, hogy elkerülje a gerincoszlopot érő, hirtelen csúcsterhelést.

A frontális ütközések során fellépő erőket elnyelni hivatott karbon kompozit méhsejt-szerkezet hosszabb lett, ugyanakkor az erővektor nem változik.

2022-ben mindhárom autó célba ért, 2023-ban csak egy, ám a másik kettő baleset miatt, nem meghibásodás következtében adta fel a versenyt. A hajtástechnikát tehát kiforrottnak tekinti az Audi, így most csak az apróságokon dolgoztak, hogy még tartósabb legyen a szerkezet: úgy módosították az első rugóstag pozícióját, hogy a keréktárcsa, az abroncs és a fékek közötti, szűk térbe beszoruló köveket könnyebb legyen kipiszkálni. Maguk a felnik is robusztusabbak lesznek a 2024-es versenyautón, ahogy az abroncsok is erősebb oldalfallal készülnek.

A kimerült pilóta a motorsportban is kockázati tényező, ezért igyekeztek a zajt és a port minél hatékonyabban távol tartani az utastértől. Az első gépházfedél módosításával úgy alakították a légáramlatokat, hogy a felverődő víz és sár elkerülje a szélvédőt.

Mivel nem csak helyt állni szeretnének a ralin, hanem minél jobban teljesíteni is, a mérnökök az autó általános beállításait is finomították. Ahol lehetett, csökkentették a tömegeket, hogy minél közelebb kerüljenek a 2,1 tonnás minimumhoz. Januártól 271 helyett már 286 kW maximális teljesítményt engedélyez a szabályzat, egy sor komponenst ehhez a változáshoz optimalizáltak.

Hiába gyors és biztonságos egy versenyautó, ha a sérüléseket és hibákat csak hosszadalmas, fáradságos munkával lehet kijavítani. Ezért az Audi optimalizálta a szerelés folyamatát: módosították a csavarkötéseket, átdolgozták a szerszámtartókat, továbbfejlesztették a folyadékok feltöltésére szolgáló nyílásokat, a korábban ragasztott elemeket más módon rögzítették, és így tovább.