Stílusos ötlet volt a Mathey-Tissot magyarországi képviseletétől, hogy a régi-új Zolta debütálását a fertődi Esterházy-kastélyban rendezték meg, és az eseményhez gyönyörűen restaurált oldtimer autók teremtettek méltó hangulatot. A barokk kastély és a szebbnél szebb klasszikus autók látványa tényleg tökéletesen passzolt az ikonikus 1977-es óra újraálmodott látványvilágához.

Már a 41 mm-es óratok is nyilvánvalóvá teszi, hogy egy vintage modellről van szó, nem beszélve az ismerős dizájnról, ami látványosan uralta a ’70-es évek második felében készült karórákat. Ezekre az időkre ma már sokan egyfajta aranykorként emlékeznek vissza: egy magabiztos és derűs korszakként, amikor a világ optimista és életigenlő volt, és egyértelműen ezt a hangulatot tükrözte az akkoriban készült luxustárgyak formatervezése is. A híres formavilágot a Rolex Oyster Quartz és a Gerald Genta által tervezett, legendássá vált Audemars Piguet Royal Oak vezette be 1970-71-ben, és nagy hatással volt a többi gyártó modelljeire is. Ilyen karakterű órákat láthattunk Robert Redford, Niki Lauda és a többi akkori világsztár csuklóján – és nem véletlen, hogy ez az örök klasszikusnak számító dizájn újra visszatér.

A Zolta modellel azonban a Mathey-Tissot (más gyártókkal ellentétben) nemcsak egyszerűen meglovagol egy retro-hullámot, hanem saját, 1977-es Mathey-Tissot Quarz karórájának modernizálásával idézi meg a nagy időket, méghozzá mai high-tech minőségben. A nemesacél óratok extra alacsony áramfelvételű Powertech quartz szerkezetet rejt, az integrált nemesacél óracsat viselhetősége és rugalmassága pedig igazi tervezői bravúr. A zafírüveg alatt elegáns mintázatú, aprólékosan kidolgozott Tapisserie számlapban gyönyörködhetünk, és a 3 év garancia magabiztosan jelzi, hogy a svájci gyártó tisztában van órái minőségével és tartósságával.

Persze ez nem újkeletű dolog, hiszen a genfi székhelyű Mathey-Tissot karórái már 1886-óta prémium terméknek számítanak. A márka minden egyes órája Svájcban készül, és a kollekcióban ugyanúgy megtalálhatók a klasszikus modellek, mint a sportos vagy a kifejezetten elegáns darabok. Azt viszont talán kevesen tudják, hogy a Mathey-Tissot neve nemcsak a svájci óraiparban cseng jól, hanem a rock and roll világában is, ami Elvis Presley-nek köszönhető. Még 1969-ben történt, hogy a Király összesen 60 darab Mathey-Tissot karórát rendelt, amiket a legjobb barátai között osztott szét. A lünettáján négy csillaggal és látványos ELVIS PRESLEY felirattal díszített órák afféle VIP-belépőként szolgáltak az Elvis-koncertekre és backstage-be, így aki ilyet hordott, az már tényleg valakinek számított.

És ki tudja, talán ugyanilyen pályát fut majd be a Zolta is, ami nemcsak befektetésként, hanem ajándékként is tökéletes – főleg, hogy női méretben is kapható, ami karácsony táján szintén nem elhanyagolható szempont.

De nem kell okvetlenül karácsony ahhoz, hogy a Zolta stílusos ajándékként szolgáljon. Mivel a gyártó és a disztribútor rugalmasan kezeli a vásárlók igényeit, az óra akár egyedi, logózott hátlappal vagy csattal is megrendelhető, ez pedig tökéletes megoldás arra, ha egy cég méltóképpen, egy értékálló svájci karórával szeretné megköszönni egy munkatársa vagy ügyfele elkötelezettségét. Ráadásul a Zolta kétféle árfekvésben is kapható, hiszen az ára 129.900 forinttól indul, és még a kronográf szerkezettel szerelt változata sem lépi át a lélektani 200.000 forintos határt.