Már a Paganinak is van egyedi igények megvalósítására szakosodott részlege. A luxusórák világából átemelt Grandi Complicazioni néven működő csapat alkotta az Imola Roadstert, amelyből mindössze nyolc darabot gyártanak, és amely gyártója szerint annak ellenére a versenypályán érzi magát igazán a bőrében, hogy korlátozások nélkül kaphat rendszámot és használható közúton.

Ezt persze úgy érték el, hogy ahelyett, hogy levágták volna az Imola kupé kobakját (ami azért soha nem ennyire egyszerű), a márka kiemelkedő típusaival szerzett tapasztalatokat felhasználva alkottak valamit, ami sokkal bonyolultabb és kifinomultabb, mint egy egyszerű kabrió változat.

A szokás szerint az AMG által fejlesztett 6.0 V12-es motor legnagyobb teljesítmény 850 LE (23-mal több, mint az Imola kupéé), a maximális forgatónyomaték változatlanul 1100 Nm. A rendkívüli erő fokozott hűtési igényét megnövelt kapacitású légbeömlő, illetve légcserélő rendszer szolgálja ki.

Az autó legfelső pontjáról nem hiányozhat a kürtő, amely a motorba szállít levegőt; ezt azonban most először a gépházfedél szerves részeként alakították ki; ahogyan a hátsó szárny tartókonzoljai is a motorházfedél részét képezik. A hátsó lámpatestet átdolgozták, hogy helyet teremtsenek a forró levegőt a hátsó kerékívektől elvezető – egyben a fékek hűtéséről is gondoskodó – aerodinamikai elemeknek.

Az Imola Roadster 1260 kilogrammot nyom, de 280 km/óra sebességnél összesen 600 kg, azaz saját tömegének közel a fele préseli még inkább bele az aszfaltba.Mintha 1800 kilósra hízott volna – csak persze az azzal járó tehetetlenség nélkül…

Ez az extrém leszorítóerő is hozzájárul ahhoz, hogy az autó 2,2 g pillanatnyi keresztgyorsulásra és lassulásra képes, tartósan pedig 2,0 g-vel tud kanyarodni. Ebben négy darab, egymástól függetlenül vezérelt, aktív légterelő csappantyú, valamint a kifejezetten ehhez a modellhez fejlesztett Pirelli abroncsok és kovácsolt APP keréktárcsák is segítik.

A karosszériát alkotó egzotikus anyagmixet továbbfejlesztették, a tömegcsökkentéshez a karbon-titán kompozitokon kívül a speciális fényezés is hozzájárul, amely azonos megjelenés mellett 5 kilogrammal nyom kevesebbet, mint a korábban alkalmazott festék.

A futómű adaptív; a váltó hétfokozatú, szekvenciális Xtrac egység. A szokás szerint középen, négy végcsővel kivezetett kipufogó kerámia bevonatú titánból készül, ami jobb hőleadást, kisebb tömeget és extra hangzást biztosít.

Az autó végsebessége 350 km/óra, a gyorsulási értéket nem adta meg a gyártó, ahogy a vételárat sem.