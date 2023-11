Hoppon maradnak a Ford civil ügyfelei, ha 2024-ben az Explorerből szeretnének vásárolni, az amerikai rendőrségtől ugyanis akkora megrendelés futott be a típus hibridváltozatára, hogy az kimeríti a készletet – írja a Green Car Reports.

A szolgálati autókra mutatkozó óriási igény miatt jövőre az Explorer csak kétféle benzinmotorral lesz elérhető a vásárlók számára 2,3 literes négyhengeres és 3,0 literes V6-os EcoBoost-hajtáslánccal, amik 305, illetve 370 lóerőt képesek leadni. Mike Levine, a Ford szóvivője szerint egyébként is „ez a kétféle motor adja az Explorer-eladások többségét”.

A hatóságok rendelkezésére bocsátott hibrid-Explorer alapját egy 3,3 literes, szívó V6-os benzinmotor hajtja, aminek teljesítménye az elektromos rásegítséggel együtt 322 lóerős. Egy kisebb, de Európában is elérhető 3,0 literes verzió is létezik belőle, aminek viszont hatékonyabb és a rendszerteljesítménye is erősebb a 457 lóerővel.

Jót tesz az Explorer-eladásoknak a rendőrség megrendelése, mert a típus népszerűsége érezhetően csökkent: az SUV-kból 11,6 százalékkal kevesebb fogyott a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva. Fontos azonban megjegyezni, hogy a Ford a rendőrségi modellekre vonatkozó adatokat nem közli, így az sem derül ki, egyáltalán hány autóval bővül majd az állomány.

A Motor1.com megkeresésére is csupán annyit árult el a Ford, hogy a hibridhajtású szolgálati autók a hatóságok körében azért is népszerűek, mert az elektromos rásegítéssel jócskán csökkennek az üzemanyag-kiadások, főleg a műszak alatti egyhelyben ácsorgások alatt.