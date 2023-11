Ősszel és télen a megváltozott látási viszonyok, a csökkenő hőmérséklet, a csúszós utak jelentősen próbára teszik a közlekedés összes résztvevőjét. Nem véletlen, hogy tízből négy autós változtat autóvezetési szokásain ősszel és télen – gyakrabban vagy ritkábban ül ilyenkor autóba.

A Magyar Suzuki kutatása szerint azok, akik kevesebbszer használják autójukat, úgy ítélik meg, a rosszabb út- és látási viszonyok között kevésbé biztonságos (42,6%) vagy kevésbé gyors (20,7%) az autóhasználat. Szerintük praktikusabb ilyenkor gyalog vagy tömegközlekedéssel eljutni a célállomásra (15,4%), mert parkolni is nehezebb ilyenkor (6,8%), de még anyagi szempontok is közrejátszanak a döntésben (14,5%). Ugyanakkor azok az autósok, akik gyakrabban ülnek a hidegebb hónapokban volán mögé, úgy fogalmaztak, a tömegközlekedési eszközökkel szemben a saját autó kényelmesebb, gyorsabb, és a válaszadók 9 százaléka szerint biztonságosabb is a hideg, esős, havas időben.

Az időjárási körülmények azonban még azokat is megfontoltabbá teszik, akik egyébként gyakrabban ülnek ősszel és télen autóba. Az ónos eső, a jég és a köd legtöbbünket visszatartja az autózástól: a megkérdezettek 51 százaléka nem indul útnak ilyen körülmények között. A többiek rövidebb távolságra mennek, vagy csak akkor vállalják be a vezetést, ha sötétedés előtt célba érnek. Mindössze a válaszadók 23 százaléka fogalmazott úgy, hogy nem befolyásolja, milyen időjárási körülményekkel kell szembenéznie.

Az autósok több mint 84 százaléka téli gumit használ (további 13,5% pedig négy évszakosat), minden harmadik autós – függetlenül az időjárástól – már novemberben gondoskodik a nyári abroncsok lecseréléséről. De nemcsak az évszaknak megfelelő gumikban, hanem egyéb más lehetőségekben is bízunk a minél biztonságosabb vezetés érdekében.

Az autósok több mint kétharmada részben vagy teljes egészében támaszkodik a vezetéstámogató rendszerekre a téli hónapokban, miközben a megkérdezettek 12,8 százaléka inkább a saját képességeiben bízik. Emellett kiemelt figyelmet fordítunk a rendszeres abroncsnyomás-ellenőrzésre, az üzemanyag-, olajszint- és fagyállófolyadék-ellenőrzésre. Bevett szokás a motor előmelegítése, és a megkérdezett autósok odafigyelnek arra is, hogy autójukból ne hiányozzanak olyan biztonsági felszerelések, mint a jégoldó, jégkaparó és hólapát.