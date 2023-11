Idén nyár óta néhány európai országban is megrendelhető a Genesis zászlóshajója, a tudásában és méreteiben egyaránt gigantikus G90 limuzin. A rövid tengelytávú kiadásában is 576 centiméteres óriás mindent alárendel a hátul utazók elégedettségének. Ha úgy vesszük, a most közzétett információ is ezt szolgálja, hiszen ki ne szeretne egy olyan autóban utazni, amely valamiben – bármiben – a legjobb az egész világon?

A Genesis G90 motorházfedeléről van szó, amely 2,6 négyzetméteres felületével túlszárnyal minden, hasonló borítópanelt az autóiparban. Annyi turpisság van a dologban, hogy ez a hatalmas felület természetesen nem egyezik meg a motortér alapterületével: a Genesis ugyanis úgynevezett clamshell motorházfedelet alkalmaz, amelynél a gépházfedél egyben a kerékdobok felső részeként is szolgál. Ez teljesen sík vízszintes felületet eredményez, ami esztétikai és áramlástani szempontból egyaránt kedvezőbb megoldás.

A 2,6 négyzetméteres borítólemez alumíniumból készül, gyártásához jelentős beruházásokkal fejlesztették a formázó és hengerelő gépsorokat. Ez sem volt azonban elég a sikerhez: az előgyártás során kiderült ugyanis, hogy a fényezés ráégetése során megváltozhat a motorházfedél mérete, ezért megerősített forgópántokat alkalmaztak, illetve merevítő elemekkel és rugalmas tömítőanyagokkal biztosítják a pontos, szűk záródást.