Már letakarva is brutális látványt nyújtott az új Ineos pick-up a hazai bemutatója reggelén. A márka második modellje, a Grenadier platós kivitele megérkezett Magyarországra is, ezzel pedig egy teljesen egyedi, tulajdonképpen konkurens nélküli modell jelent meg a piacon. Miért mondom ezt? Mert nincs még egy ennyire terepre, szélsőséges használatra és munkára tervezett, ennyire túlméretezett alkatrészekkel szereplő pick-up itthon.

A Quartermaster technikailag a Grenadier alapjaire épül, vagyis létravázas, elöl-hátul merevtengelyes, középen zárható, elöl-hátul pedig opciósan zárható differenciálművel. Tekercsrugós, irdatlanul masszív, 4 milliméter vastag acélból készült alvázra épülő munkagép, aminek minden egyes pontját csak és kizárólag a funkcionalitásnak vetettek alá. Itt nincsenek öncélú díszítések, ilyen-olyan törések, nem játszottak a fényekkel, árnyékokkal, kamu légbeömlőkkel és fölösleges krómokkal.

Egy ilyen gép 2,7 tonna tömény acél, vetekszik egy komolyabb elektromos autó, plug-in hibrid súlyával (pl: Mercedes-Benz EQS SUV, BMW XM), de itt nem akkumulátor vagy kényelmi extrák nyomják a többletet. Soros hathengeres motorjait a BMW szállítja, méghozzá azért, mert egyetlen gyártó sem tudta megígérni az Ineosnak, hogy hosszú távon, 2035-ig biztosan tud szállítani nekik motort, rajtuk kívül. A bajor sorhatos benzines 286 lóerős, a dízel pedig 249, 450 és 550 Nm nyomatékkal.

Ineos Grenadier Ineos Grenadier Quartermaster Hosszúság mm 4895 5440 Szélesség mm 1930 1943 Magasság mm 2050 2019 Tengelytáv mm 2922 3227 Túlnyúlás elöl/hátul mm 887 / 874 887 / 1328 Szabad hasmagasság mm 264 264 Gázlómélység mm 800 800 Terepszög (elöl / középen / hátul) fok 35,5 / 28,2 / 36,1 35,5 / 26,2 / 22,6 Rézsűszög fok 45 45 Max. terhelhetőség (benzin / dízel) kg 822 / 747 835 / 760 Max. tetőterhelés (dinamikus / statikus) kg 150 / 420 120 / 375 Max. vontatható tömeg (fékezetlen / fékezett) kg 750 / 3500 750 / 3500

A motorokat hosszú távon tesztelték, szerkezetileg és tartósság szempontjából is tökéletesen megfelelt, és egy kicsit komolyabb nyúzást kaptak a prototípusok, mint a BMW bármelyik új modellje. Vontatási kapacitása 3,5 tonna, a vonóhorog konzolja pedig 350 kilogramm teherbírású, vagyis elbír egy krosszmotort is önmagában. Háromféle szabvány szerint erősíthető rá vonószem, akár olyan is, ami 360 fokban körbe tud fordulni. Ha nem is a teljes körbefordulás miatt, de terepen vontatáskor ez valóban hasznos funkció.

30 centivel nyújtották meg a Grenadier alvázát, hogy elkészüljön a pickup, aminek platóján egy szabványos méretű (1200×800 mm) raklap is elfér, hosszabb, de nehéz rakomány szállításához pedig a platóajtóval hosszabbítható meg a rakodó felület, ez önmagában 225 kilogrammig is terhelhető.

Váltója nyolcfokozatú ZF, és ahogy a motorok, úgy ez is a modellhez igazított programozást kapott. Az egyetlen BMW-re utaló alkatrész az utastérben található, a régebbi joystick váltókart használja az Ineos. A beltér hasonlóan funkcionális, mint a külső, itt nem a kényelem az úr. A több mint 2 méter magas autóba beszállni sem könnyű, odabent pick-up-os, szűkös a helykínálat.

Érdekes a berendezés, derék magasságig szinte teljesen vízálló az autó, a hagyományosan a műszerfalra kerülő kapcsolókat a tetőre tervezték. Ez kicsit repülőgépes hatású, már egy ködlámpáért is fel kell nyúlni, ami élményre abszolút komoly, de ez is mind funkció miatt kellett. Könnyen cserélhető paneleken sorakoznak a kapcsolók, a különböző csatlakoztatható kimenetelek külön biztosítékot kaptak, billenőkapcsolóval lehet őket aktiválni.

Érintőkijelzős, de gombbal is irányítható multimédiája rengeteg hasznos off-road menüt rejt, amit a gyors bemutató alatt nem sikerült élesben kipróbálnom, de annyi biztos, hogy a menü felépítése sajátos, a kijelzett információk hétköznapi autósnak szokatlanok, rendszeres terepezőknek hasznosak lehetnek.

Több vezetéstámogató rendszert is kap, annak ellenére, hogy nagyrészt munkagép, például kamera alapú vészfékező rendszer és hagyományos tempomat is szerepel a fedélzeten. Az újdonság piaci ára egyelőre csak euróban hivatalos, bruttó 88 000 euróról indul, vagyis kb. nettó 25-26 millió forintért hazavihető. A Quartermaster hivatalos magyar ára még nem tisztázott.